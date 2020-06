Sindicato dos Metalúrgicos repudia demissões na Tecumseh e trabalhadores ameaçam parar produção

Centenas de trabalhadores da Tecumseh participaram do manifesto devido às demissões - Crédito: Divulgação

A manhã de sexta-feira, 18, começou atribulada na entrada na planta II da Tecumseh do Brasil, no Jardim Jockey Club. Representantes do Sindicato dos Metalúrgicos realizaram um repúdio quanto as mais de 100 demissões de trabalhadores ocorrida na tarde de quinta-feira, 17, onde, segundo eles, a indústria teria descumprido dois acordos de lay-off feito meses antes, no início das quarentenas impostas pelo Governo Federal em virtude da pandemia da Covid-19.

A direção da Tecumseh, na tentativa de justificar tais demissões, em nota, afirmou que os desligamentos eram em virtude da grave crise econômica que afeta a sua produção.

ASSEMBLEIA

Por volta das 6h30, Sindicato e trabalhadores realizaram uma assembleia onde os representantes da entidade sindical repudiaram as demissões e os trabalhadores anunciaram que pode ocorrem paralisação da produção caso a Tecumseh realize novas demissões.

Uma nota oficial sobre o ato foi divulgada sobre o manifesto, abaixo reproduzida:

“O Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos e Ibaté, vem através da presente nota, repudiar as demissões dos trabalhadores na Tecumseh do Brasil, plantas I e II em São Carlos, nesta quinta-feira (18/06).

A Direção repudia também a postura da empresa pela falta de diálogo.

Na manhã desta sexta-feira (19/06), o Sindicato realizou assembleia de protesto na entrada do turno na planta II, para mobilizar os trabalhadores e mandar o recado para a empresa.

Na oportunidade os metalúrgicos aprovaram parar a produção caso haja novas demissões, sem a prévia negociação com o Sindicato.

