Sindicato dos Metalúrgicos irá sugerir férias coletivas nas indústrias de São Carlos e Ibaté

Crédito: reprodução

Com o intuito de evitar a propagação do COVID-19 (coronavírus) e paralelamente preservar a integridade física dos trabalhadores metalúrgicos e de suas respectivas famílias, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos e Ibaté, Vanderlei Strano, divulgou no início da noite desta terça-feira, 17, um vídeo na página do Facebook da entidade sindical, onde informa que será sugerido a todas as indústrias de São Carlos e Ibaté que sejam dadas férias coletivas de 10 dias a todos os trabalhadores das duas cidades a partir do dia 30 de março.

“A direção do sindicato toma medidas no sentido de preservar a saúde dos seus associados”, disse Strano. “Vamos sugerir as empresas metalúrgicas esta iniciativa”, emendou.

SEDE ADMINISTRATIVA E DE CAMPO

Strano informou ainda que a sede administrativa do Sindicato, na rua Riachuelo esquina com a Major José Inácio e a sede de campo (no Jardim Santa Felícia) irão suspender as atividades a partir de 23 de março, segunda-feira.

“Estaremos atendendo os associados a partir deste dia via fone ou mídias sociais”, finalizou Strano.

Veja o vídeo completo:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também