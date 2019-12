Sindicato dos Metalúrgicos e São Francisco fecham parceria para oferecer planos de saúde e odontológico

Crédito: Divulgação

Na tarde desta segunda-feira, 9, na Sede do Sindicato dos Metalúrgicos em São Carlos, o atual tesoureiro e futuro presidente do da entidade, Vanderlei Strano e o gerente comercial do Grupo São Francisco, Guilherme Bertolino, assinaram o contrato para firmar parceria que irá oferecer planos de saúde e odontológico aos trabalhadores sindicalizados. Mais de 20 mil pessoas, entre titulares e dependentes, podem ser beneficiadas.

A ideia da parceria é beneficiar todas as indústrias, sejam pequenas, médias ou grandes, com uma tabela de preços diferenciada e qualidade no serviço prestado. A partir da próxima semana, será distribuído material informativo para todas as empresas sindicalizadas. Aqueles que contratarem o plano via sindicato, vão obter vantagens nos descontos.

Bertolino destacou que essa é mais uma parceria de peso fechada pelo Grupo São Francisco, que já havia assinado contrato com a Associação Comercial e Industrial de São Carlos (Acisc), Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e o Sindicado dos Servidores Públicos e Autárquicos de São Carlos e Dourado (Sindspam).

“Mais uma grande parceria, um sonho antigo do grupo São Francisco foi realizado hoje (segunda-feira). Estamos muito felizes”, disse Bertolino.

ESTRUTURA COMPLETA

Em São Carlos, a São Francisco Saúde dispõe de uma estrutura completa com uma Unidade de Pronto Atendimento 24 horas, instalado em frente à Santa Casa. Neste mesmo local, médicos atendem com horário agendado em diversas especialidades.

O Grupo também possui laboratório próprio de análises clínicas para a realização de exames de sangue e mantém leitos de internação específicos para os usuários dos planos de saúde na Santa Casa.

Além disso, o beneficiário dos planos de saúde e odontológico pode utilizar de toda a rede nacional São Francisco, inclusive das unidades em Araraquara e Ribeirão Preto. Segundo Strano, o foco do sindicato ao buscar a parceria foi o trabalhador de pequenas e médias empresas. “Várias empresas não conseguem oferecer plano de saúde e odontológico e fechamos com a São Franscisco, que apresentou preços diferenciados e garantiu a qualidade”.

