Sindicato dos Metalúrgicos e Electrolux se reúnem nesta terça-feira após aviso de greve

A direção do Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos e Ibaté se reúne nesta terça-feira, 9 de setembro, às 15h, com representantes da Electrolux, na planta da empresa, para discutir a proposta de acordo coletivo que está em andamento. Uma nova proposta, pré-aprovada pelos metalúrgicos, será apresentada à empresa como tentativa de avançar no diálogo. Os funcionários poderão entrar em greve já nesta quarta-feira, 10 de setembro.

O encontro ocorre após a aprovação do aviso de greve por parte dos trabalhadores em assembleia realizada no domingo, 7 de setembro, no Clube de Campo. Durante o evento, os metalúrgicos da Electrolux rejeitaram a proposta de data-base apresentada pela empresa.

A decisão reafirma o compromisso da categoria com a luta por avanços na campanha salarial 2025/2026, além da valorização do ticket e da PLR 2026.

Segundo a vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos e Ibaté, Ceres Lucena, a categoria demonstra força e unidade em um momento decisivo. “Esse é um momento que pede união e disposição de luta. O Sindicato aguarda a retomada das negociações para chegar a um entendimento junto à empresa, em uma proposta que contemple de fato as reivindicações dos trabalhadores”, declarou Ceres.

O aviso de greve aprovado foi protocolado na segunda-feira (8), na Electrolux. A partir daí, inicia-se o prazo legal de 48 horas para que o movimento grevista possa ter início. Caso não haja avanço nas negociações, a produção da Electrolux pode parar. A data-base dos metalúrgicos é 1º de setembro.

160 demissões não foram efetivadas

No dia 14 de junho, a direção da Electrolux do Brasil comunicou oficialmente ao Comitê Sindical de Empresa (CSE) e ao Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos e Ibaté que pretendia demitir 160 trabalhadores da planta em São Carlos, alegando a existência de excedente de pessoal. Segundo fontes, a empresa também desligou, nos últimos meses, cerca de 50 aposentados que continuavam trabalhando na fábrica.

Investimento em 2024

Em 2024, a Electrolux investiu R$ 520 milhões para expandir e modernizar sua fábrica em São Carlos, com o objetivo de nacionalizar a produção de fogões e fornos domésticos. O investimento, iniciado em 2017 e concluído em 2023, transformou a unidade fabril em São Carlos na mais moderna do grupo para esse segmento em todo o mundo, conforme destacou o diretor da fábrica local, engenheiro Oscar Tavares Neto.

A modernização da planta também reduziu a emissão de 1.500 toneladas de gás carbônico, graças ao fim do tráfego de navios para importação. No processo fabril, a linha de pintura foi automatizada, gerando economia de água e um processo mais limpo. Além disso, foram instalados 60 robôs na linha de produção. Atualmente, a unidade de São Carlos processa 15 mil produtos por dia (fornos, fogões e lavadoras), somando cerca de 3 milhões de unidades ao ano.

O quadro funcional da planta conta com 2.031 colaboradores, sendo 72,2% homens e 27,8% mulheres, distribuídos em 88% na produção e 12% na administração. A fábrica possui 99 colaboradores PcD, e 25,7% das mulheres exercem funções de liderança. Até 2030, a meta é atingir 50%. Além disso, 25% das vagas são destinadas à comunidade LGBT+.

