Sindicato afirma que comércio irá manter horário normal

O Sindicato do Comércio Varejista de São Carlos e Região (Sincomércio) emitiu nota oficial na manhã desta quarta-feira, 18, assinada pelo presidente Paulo Gullo, informando que as lojas localizadas nos principais corredores comerciais da cidade manterão o horário normal de funcionamento neste período de ações contra o Coronavírus.

A nota diz ainda que a entidade sindical orienta os comerciantes com diversas medidas preventivas que devem ser tomadas pelos estabelecimentos comercias, como colocação de álcool gel disponível para os clientes e funcionários, além do reforço na higienização de ambientes.

A NOTA

Abaixo, a nota emitida pelo sindicato:

O Sindicato do Comércio Varejista de São Carlos e Região (Sincomercio) informa que as lojas dos principais corredores comerciais da cidade manterão o horário normal de funcionamento neste período de ações contra o Coronavírus.

No entanto, o Sincomercio São Carlos está orientando os comerciantes com diversas medidas preventivas que devem ser tomadas pelos estabelecimentos comercias, como colocação de álcool gel disponível para os clientes e funcionários, além do reforço na higienização de ambientes.

A recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS), para adequação do fluxo de clientes, é ficar a uma distância de, o mínimo, 1 metro entre eles e dos funcionários.

O comerciante deve estar atento, também, à saúde dos funcionários, orientando-os a buscar avaliação médica caso apresentem algum sintoma da doença.

Atendimento e vendas remotas via WhatsApp, site, e-mail e telefone também devem ser incentivados nesse período.

A manutenção dos horários de funcionamento visa garantir o abastecimento e o bem-estar de todos.

Qualquer nova informação será comunicada posteriormente pelo Sincomercio São Carlos.

Paulo Roberto Gullo

Presidente

