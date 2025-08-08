Sindicalista afirma que Tecumseh usa Tarifaço para amedrontar operários

O sindicalista Vanderlei Strano: "Estava dando uma olhada na lista de isenção do Trump e compressor está nela, ou seja não estamos sendo taxados" - Crédito: SCA

O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos e Ibaté, Vanderlei Strano, afirmou, em entrevista exclusiva ao São Carlos Agora, que a direção da Tecumseh do Brasil está usando o Tarifaço do presidente norte-americano, Donald Trump, como estratégia para amedrontar os trabalhadores da empresa no momento de negociação do acordo coletivo 2025-2026. A data-base dos metalúrgicos é setembro.

Strano destaca que tanto os compressores do tipo utilizado em equipamentos de refrigeração (incluindo ar-condicionado) com potência não superior a 1/4 de cavalo-vapor, quanto os compressores do tipo utilizado em equipamentos de refrigeração (incluindo ar-condicionado) com potência superior a 1/4 de cavalo-vapor, estão fora da lista atingida pela tarifa de 50% para ingressar no mercado dos EUA.

“Estava dando uma olhada na lista de isenção do Trump e compressor está nela, ou seja, não estamos sendo taxados. A direção da Tecumseh fala que o Tarifaço preocupa como uma estratégia de amedrontar o trabalhador no momento de negociação da data-base”, afirma ele.

