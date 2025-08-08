(16) 99963-6036
Polêmica

Sindicalista afirma que Tecumseh usa Tarifaço para amedrontar operários

Vanderlei Strano afirma que os compressores para refrigeração estão fora da lista de produtos sobretaxados ao entrarem nos EUA

08 Ago 2025 - 09h32Por Da redação
O sindicalista Vanderlei Strano: "Estava dando uma olhada na lista de isenção do Trump e compressor está nela, ou seja não estamos sendo taxados"

O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos e Ibaté, Vanderlei Strano, afirmou, em entrevista exclusiva ao São Carlos Agora, que a direção da Tecumseh do Brasil está usando o Tarifaço do presidente norte-americano, Donald Trump, como estratégia para amedrontar os trabalhadores da empresa no momento de negociação do acordo coletivo 2025-2026. A data-base dos metalúrgicos é setembro.

Strano destaca que tanto os compressores do tipo utilizado em equipamentos de refrigeração (incluindo ar-condicionado) com potência não superior a 1/4 de cavalo-vapor, quanto os compressores do tipo utilizado em equipamentos de refrigeração (incluindo ar-condicionado) com potência superior a 1/4 de cavalo-vapor, estão fora da lista atingida pela tarifa de 50% para ingressar no mercado dos EUA.

“Estava dando uma olhada na lista de isenção do Trump e compressor está nela, ou seja, não estamos sendo taxados. A direção da Tecumseh fala que o Tarifaço preocupa como uma estratégia de amedrontar o trabalhador no momento de negociação da data-base”, afirma ele.

