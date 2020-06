Sincomercio e ACISC pedem alteração no horário do comércio de São Carlos

Crédito: Divulgação

As entidades que representam o comércio da cidade, Associação Comercial e Industrial de São Carlos (ACISC) e o Sindicato do Comércio Varejista de São Carlos e Região (Sincomercio), protocolaram na manhã desta segunda-feira (22) um ofício solicitando ao Comitê Emergencial de Combate ao Coronavírus do Município a alteração nos horários de funcionamento do comércio não essencial.

O comércio continua funcionando com capacidade de 20% e horário restrito de quatro horas por dia seguidas, dentro das restrições da Fase Laranja estabelecidas pelo Governo do Estado no Plano SP. Desde o dia 15 de junho de 2020, o funcionamento do comércio está de segunda-feira a sábado, das 9h às 13h.

Paulo Roberto Gullo, presidente do Sincomercio, explicou que, no entanto, muitos empresários do comércio requisitaram junto às entidades a possibilidade de readequar esse horário. “A ACISC realizou, então, uma consulta de opinião sobre o melhor horário para atendimento presencial e segundo resultado divulgado pela associação, com 40,20% dos votos, o melhor horário de atendimento seria de segunda a sexta-feira, das 12h às 16h. Já para funcionamento do comércio aos sábados, 78% dos comerciantes optaram pelo horário das 9h às 13h. Com base nesses dados estamos pedindo para a Prefeitura que seja feita a alteração”.

As entidades aguardam o posicionamento do Comitê Emergencial de Combate ao Coronavírus do Município.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também