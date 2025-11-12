Simulado de emergência será realizado nesta quinta-feira no Aeroporto Mário Pereira Lopes

Dependências do Aeroporto Estadual Mario Pereira Lopes, em São Carlos - Crédito: arquivo SCA

A Prefeitura de São Carlos, em parceria com a Rede VOA — responsável pela administração do Aeroporto Mário Pereira Lopes — e a Santa Casa, realiza nesta quinta-feira, 13 de novembro, a partir das 9h, um simulado de acidente aeronáutico.

A ação faz parte dos protocolos do Plano de Catástrofe do município e tem como principal objetivo avaliar o nível de preparo e a integração das equipes de emergência em situações reais de risco.

Durante o treinamento, haverá movimentação intensa de viaturas, sirenes e equipes de resgate no entorno do aeroporto. A Prefeitura reforça que não há motivo para preocupação, já que se trata apenas de um exercício preventivo.

Participam do simulado equipes da Santa Casa de São Carlos, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, SAMU e Guarda Municipal.

As instituições envolvidas pedem a compreensão da população e ressaltam a importância desse tipo de treinamento para garantir respostas rápidas e eficazes em possíveis emergências.

