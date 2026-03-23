Simulado de acidente com poste energizado serÃ¡ realizado no KartÃ³dromo nesta quinta

Um cenário de alto risco será recriado em Kartódromo de São Carlos na próxima quinta-feira (26), a partir das 16h. A simulação envolverá a colisão de um veículo contra um poste energizado em plena área urbana, com o objetivo de treinar equipes de emergência e orientar a população sobre como agir em situações desse tipo.

A ação, com duração estimada de duas horas, reunirá diversos órgãos, como Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Saúde, Guarda Municipal, agentes de trânsito e a CPFL Energia. Na manhã desta segunda-feira (23), uma reunião realizada no SIGA alinhou os últimos detalhes da operação.

O secretário de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Michael Yabuki, destacou a importância da iniciativa. “Esse simulado é fundamental para alinhar protocolos entre as forças de segurança e, ao mesmo tempo, conscientizar a população. Em acidentes com postes energizados, qualquer atitude equivocada pode colocar vidas em risco”, afirmou.

De acordo com o primeiro-tenente do Corpo de Bombeiros, Ederson Martins Revelli, esse tipo de ocorrência é frequente e exige atenção redobrada. “Além do trauma do acidente, há o risco da própria energia elétrica. Se houver um fluxo energizado sobre o veículo, a pessoa precisa adotar procedimentos específicos para não sofrer um choque”, explicou.

Ele ainda alertou para o comportamento comum das vítimas. “Muitas vezes, a pessoa tenta sair rapidamente do veículo por estar assustada, sem perceber o risco ao qual está exposta”, completou.

O consultor de relacionamento da CPFL, Júlio César de Oliveira, reforçou que a ação busca aproximar a comunidade das práticas de segurança. “A importância é a segurança. Essa iniciativa ajuda a mitigar riscos e permite uma atuação mais rápida e integrada”, disse.

Segundo ele, o perigo da rede elétrica é elevado. “Não se trata de 110 ou 220 volts. Estamos falando de cerca de 13.800 volts, uma tensão extremamente alta e perigosa. Por isso, é essencial manter distância dos cabos e agir com cautela”, alertou.

Já o secretário adjunto de Segurança Pública, Paulo César Belonci, explicou que o principal foco do simulado é orientar tanto as vítimas quanto quem estiver próximo ao acidente. “Queremos evitar que atitudes impulsivas coloquem mais vidas em risco. Muitas vezes, quem tenta ajudar pode acabar se tornando outra vítima”, afirmou.

Belonci também destacou a escolha do local para a atividade. “O kartódromo oferece um espaço adequado para simular um acidente com poste e fios próximos ao veículo. Além disso, é uma área com circulação de pedestres e motoristas, o que torna o exercício mais realista”, concluiu.

A iniciativa busca reforçar a importância da prevenção e da informação, preparando equipes e população para agir corretamente diante de situações envolvendo energia elétrica, que podem ser fatais se não houver os cuidados necessários.

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