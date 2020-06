SIM e outros órgãos da Prefeitura Municipal permanecem fechados por tempo indeterminado

O Plano São Paulo permitiu a reabertura de vários serviços considerados não essenciais nesta segunda-feira (1º), entretanto, órgãos ligados a Prefeitura Municipal estão fechados.

Desde o dia 20 de março o SIM (Serviços Integrados do Município), Casa do Trabalhador, Cadastro Único, bem como as unidades de atendimento ao usuário do SAAE estão sem atendimento ao público por conta da pandemia do novo coronavírus.

O portal de notícias São Carlos Agora entrou em contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura Municipal e a informação recebida é que as unidades acima devem continuar fechadas até que o funcionalismo municipal retorne, porém não informou um prazo para que os servidores voltem ao trabalho.

