Sicoob Crediacisc realiza assembleia geral no dia 30 de marÃ§o

Crédito: Divulgação

A cooperativa de crédito Sicoob Crediacisc publicou o edital de convocação da Assembleia Geral Ordinária de 2025, que acontecerá no dia 30 de março, domingo, com início previsto para às 10h.

Assinado pela presidente da cooperativa, Lídia Maria Mendes Lima, o edital está disponível no site da cooperativa - www.crediacisc.com.br. A Assembleia será no auditório do Sest-Senat, à rua Vera Lúcia Maiello Cesar, 395, Parque Novo Mundo.

"A gestão da cooperativa é realizada de forma transparente e participativa", explica a presidente Lídia Maria. "As assembleias são uma oportunidade para todos os cooperados compreenderem melhor o funcionamento da cooperativa e participarem com suas opiniões e poder de voto", frisa.

Entre os principais pontos de pauta da assembleia, está a prestação de contas do exercício de 2024 com a apresentação do Relatório da Gestão, Balanço Patrimonial, Demonstrativo de Sobras e Perdas e os pareceres do Conselho Fiscal e da Auditoria Externa.

Para a presidente do Conselho de Administração do Sicoob Crediacisc, todas as pessoas que conhecem o funcionamento da cooperativa passam a ser cooperada. "Nós temos todos os serviços e garantias de um banco tradicional, com a diferença de pagarmos menos taxas e tarifas, de compartilharmos eventuais sobras e de participarmos das decisões", observa.

20 anos - Após a assembleia, haverá um almoço em comemoração aos 20 anos do Sicoob Crediacisc com porco no rolete com apresentação musical. As adesões individuais já estão à venda nas unidades da cooperativa. As vagas são limitadas. Os demonstrativos dos relatórios contáveis, assim como as notas explicativas já estão disponíveis para serem consultados pelos cooperados no site.

