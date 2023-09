Sicoob Crediacisc promove palestra sobre educação financeira na OAB São Carlos

SIGA O SCA NO

Casa do Advogado - Crédito: divulgação

O Sicoob Crediacisc e a OAB São Carlos organizaram uma palestra que irá ocorrer no dia 19 de setembro, 19 horas, na Casa do Advogado (rua Alexandrina, 992), sobre Educação Financeira e os benefícios de fazer parte de uma cooperativa de crédito. O evento integra a programação dos 18 anos do Sicoob Crediacisc, única cooperativa de crédito nascida em São Carlos.

Os diretores Marcos Martinelli (presidente), José Fernando Domingues (Administrativo) e Adão Luís Garcia (Operacional) falarão sobre as diferenças de estar no sistema financeiro por meio de uma cooperativa de crédito, benefícios, vantagens e quais os serviços e produtos que os profissionais liberais têm acesso de forma mais ágil e vantajosa de que nos bancos tradicionais. O presidente Martinelli pretende apresentar temas sobre educação financeira, open finance e credit score.

Para Martinelli, entidades como OAB São Carlos, Acisc, AEASC, Ciesp, Sindispan e CPP foram fundamentais na consolidação do Sicoob Crediacisc. "São entidades e instituições são-carlenses que sempre nos apoiaram porque entenderam que nascemos aqui para fortalecer o desenvolvimento econômico e social da comunidade", frisa.

O diretor operacional da cooperativa lembra que embora o Sicoob Crediacisc tenha nascido exclusivamente para atender micro e pequenos empresários, há três anos se tornou de livre admissão. "Qualquer pessoa pode vir a ser um cooperado ou cooperada", explica Garcia. "Durante essa campanha de novos associados, também reduzimos a integralização de capital inicial para R$ 20,00 e removemos qualquer empecilho no ingresso de novos cooperados", salienta.

"Vamos falar para os advogados e advogadas que o Sicoob Crediacisc tem três pontos de atendimento em São Carlos, que oferece diversos serviços e produtos, e que as negociações em cooperativa podem ser mais vantajosas do que com os bancos tradicionais", detalha Martinelli.

A cooperativa de crédito oferece para advogados e outros profissionais liberais produtos como financiamento, carteira de investimentos, home bank, atendimento personalizado nas unidades, e uma gama de apoios relacionados à educação financeira. "E uma vez cooperado, a pessoa tem a perspectiva de participar dos resultados obtidos, já que não visamos lucro, qualquer superávit é repassado aos cooperados em assembleia", registra o diretor presidente.

Para o presidente da OAB São Carlos, doutor Renato Barros, a palestra será importante para aproximar ainda mais as duas entidades, apresentar aos mais jovens as vantagens de uma cooperativa de crédito. "Nossa intenção é fortalecer o exercício da advocacia e ajudá-los no seu desenvolvimento econômico é uma parte essencial desse processo", disse.

