Sicoob Crediacisc promove educação financeira na ONG Projeto CorAção

O Financinhas é voltado para crianças de 6 e 10 anos e trabalha com valores cooperativistas - Crédito: Divulgação

Crianças e jovens atendidos pela ONG Projeto CorAção, que funciona no Jardim Zavaglia, receberam a visita das colaboradoras do Sicoob Crediacisc na quinta-feira, 24, para uma nova edição do Coleção Financinhas.

A atividade tem o objetivo de levar educação financeira e despertar para o consumo consciente por meio de histórias vividas pelos personagens Miguel, Aninha e Dedé. "É um projeto incrível porque estimula a conscientização entre desejos e necessidades reais", enfatiza Juliana Mesquita.

"É uma ferramenta muito enriquecedora de transformação social e a ONG está de parabéns pelo trabalho que desempenha junto a essas crianças e jovens", observa Aline Trevelin. "Participar desta atividade também nos proporciona muito aprendizado", destaca Letícia Bernardo.

Para a presidente do Conselho de Administração do Sicoob Crediacisc, Lídia Maria Mendes, uma das missões do movimento cooperativista é o de promover educação financeira e formação cidadã a todas as pessoas, especialmente aos jovens. "A Coleção Finacinhas tem nos ajudado muito nessa missão", frisa.

O Financinhas é voltado para crianças de 6 e 10 anos e trabalha com valores cooperativistas. Os materiais utilizados estimulam o autoconhecimento, senso de comunidade e bons hábitos financeiros. Após a atividade, as crianças ganham um exemplar para continuar com a atividade junto aos pais.

Qualquer empresa ou instituição interessada em promover atividades semelhantes podem acionar o Sicoob Crediacisc, cooperativa de crédito fundada há 20 anos em São Carlos. Os contatos estão disponíveis no www.crediacisc.com.br.

Leia Também