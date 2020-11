Sicoob Crediacisc fortalece relação com professores em parceria com CPP

Crédito: Divulgação

O Sicoob Crediacisc inaugurou no dia 11 de novembro uma sala de negócios na sede do Centro do Professorado Paulista (CPP), regional de São Carlos. O novo serviço reforça a parceria da cooperativa com os professores e demais associados.

A Crediacisc completa 15 anos de fundação no dia 28 de novembro como a única cooperativa de crédito genuinamente de São Carlos, que nasceu a partir da união de 30 empresários ligados à Associação Comercial (Acisc) e que hoje possui cerca de 2 mil cooperados.

Fábio Teixeira Picolo, vice-diretor da sede regional do CPP São Carlos, destacou a importância da inauguração do espaço, mediante parceria com a cooperativa de crédito para oferecer aos associados diversos serviços, incluindo convênio para crédito consignado SP Prev (São Paulo Previdência), produtos e serviços financeiros e participação nos resultados. Picolo frisou que, além disso, os associados poderão contar com outros serviços da Crediacisc como seguro, consórcios entre outros.

Marcos Alberto Martinelli, secretário executivo do Sicoob Crediacisc, destacou que o cooperativismo de crédito é uma ação solidária, que não tem fins lucrativos. “Muitas empresas se fortaleceram e venceram crises porque existia uma cooperativa de crédito”, destacou.

A presidente do Conselho de Administração do Sicoob Crediacisc, Lídia Maria Mendes Lima, ressaltou a importância desta expansão da cooperativa. “Estamos muito felizes de nestes 15 anos de existência expandir nossas relações e fazer essa parceria tão fundamental para nossa cidade”, destacou.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também