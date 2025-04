Sicoob Crediacisc faz palestra sobre educação financeira para alunos do Colégio Cecília Meireles

Crédito: Divulgação

Educação financeira foi o tema da palestra promovida pela cooperativa de crédito Sicoob Crediacisc para alunos do terceiro ano do Ensino Médio do Colégio Cecília Meireles, no dia 10 de abril.

O professor universitário, secretário executivo da cooperativa e embaixador Sicoob, Marcos Alberto Martinelli, foi o responsável pela atividade. "O objetivo do cooperativismo de crédito é desenvolver a consciência cidadã e estimular o planejamento financeiro no cotidiano das pessoas", observou Martinelli.

Segundo Martinelli, a maioria dos brasileiros não tem o hábito de fazer planejamento financeiro. "Sempre nos faltou educação financeira na nossa formação escolar e, agora, muitas escolas e instituições estão despertando para essa importância", observou.

Para o especialista, despertar para a necessidade de realizar o planejamento financeiro minimiza uma série de problemas futuros, principalmente para um envelhecimento mais tranquilo. "Ter uma vida mais tranquila financeiramente não depende do valor da renda familiar, mas sim de uma mudança de postura", detalhou.

Para a professora Mary Terroni o assunto abordado mostrou a importância de começar um planejamento financeiro ainda jovem. "Como disse o professor, planejar o futuro financeiro é uma necessidade inegociável em tempos de incerteza”, frisou a professora.

Mary disse ainda que os vários exemplos citados pelo palestrante sobre um consumo consciente foram capazes de contextualizar a realidade aos alunos e despertar o interesse pelo tema. "Os alunos participaram bastante e a troca de experiências foi muito válida", registrou.

Leia Também