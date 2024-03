Sicoob Crediacisc e Acisc realizam palestra sobre finanças para mulheres

Crédito: Divulgação

O Sicoob Crediacisc e o Conselho da Mulher Empreendedora da Associação Comercial (Acisc) se uniram, neste Dia Internacional das Mulheres, para promover uma palestra inspiradora sobre educação financeira e investimentos na sexta-feira, 8.

Lídia Maria Mendes, presidente do Conselho de Administração do Sicoob Crediacisc, comemora a parceria que visa homenagear as mulheres e também proporcionar conhecimento prático sobre finanças. "Mais do que celebrar a data e marcar a importância das mulheres na sociedade, queremos proporcionar conhecimento", frisa.

A economista e educadora financeira Vanessa Guzzi fará uma palestra com o tema "Como Administrar seu Dinheiro e ter Saúde Financeira" nesta sexta-feira, 8, no auditório da Acisc, rua General Osório, 401. A partir das 8h30 será oferecido um café da manhã especial a todas as mulheres participantes. As vagas são limitadas por ordem de chegada.

Para a presidente do Sicoob Crediacisc, é fundamental oferecer às mulheres condições de obter conhecimento para que possam se empoderar. "As mulheres estão cada vez mais assumindo postos de comando, acabamos de eleger a primeira mulher presidente da Acisc, e todas as mulheres devem se inspirar", destacou. Ivone Zanchim é a nova presidente da Associação Comercial de São Carlos.

"É possível aprender a tomar decisões financeiras inteligentes, criar plano de orçamento e começar a investir para alcançar os objetivos", observa Lídia. Segundo ela, a palestra é uma grande oportunidade para compartilhar conhecimento.

