Sibisc abre inscrições para curso de fotografia com celular

Cada dia mais presente na vida das pessoas os equipamentos móveis como o celular oferecem recursos de captura de imagens e vídeos com qualidade profissional que muitas pessoas desconhecem.

Com o objetivo de ensinar os interessados capturar, editar, tratar, e publicar imagens nas redes sociais, o Sistema Integrado de Bibliotecas Municipais de São Carlos (SIBISC) da Secretaria Municipal de Educação vai oferecer a partir do dia (28/06), um Curso de Fotografia com Celular.

Serão 46h/aula até o mês de novembro. Os encontros serão sempre às quartas-feiras das 14h30 às 16h30, na Biblioteca Pública Amadeu Amaral, localizada na Rua São Joaquim, nº 735, no centro.

As inscrições poderão ser feitas pelo link https://docs.google.com/forms/d/1L4kKcdaxgbEkp7h-X1pjh3JHcYYGXFzwW4nGYeg73hI/edit.

O curso será ministrado pela fotógrafa Juliana de Oliveira, destacando que o mundo se apresenta, se comunica e se reinventa por celular, uma ferramenta tão presente na vida das pessoas para produzir informações, conhecimento, arte e gerar imagens com qualidade. “É com esse propósito que o curso “Fotografia com celular: captação, edição e publicação” vislumbra contemplar um número cada vez maior de interessados em realizar fotografias para as mais diversas áreas (educacionais, documentais e históricas, comercias e artísticas), com criatividade e qualidade técnica”, explica a fotógrafa.

Cilmara Seneme Ruy, diretora do SIBISC, ressaltou que as bibliotecas municipais estão abertas para receber toda a comunidade. “Todos os cursos incluindo o de fotografia com celular são oferecidos gratuitamente e o objetivo é que a comunidade se aproprie dos espaços públicos e tenha acesso a todas as formas de aprendizagem”, disse.

A fotógrafa Juliana Oliveira explicou, ainda, que o curso de fotografia com o celular é direcionado para as pessoas que querem aprender a fotografar a partir de um dispositivo acessível que é a câmera do celular e os diversos aplicativos disponíveis que auxiliam na captura da imagem.

“Durante o curso serão abordadas questões técnicas de ajustes dos equipamentos, questões tecnológicas, composição e linguagem fotográfica que ajudam na elaboração da imagem. Entre atividades teóricas e práticas os alunos poderão alcançar melhores resultados e maior controle dos recursos que o equipamento oferece e também aprender a operar aplicativos de edição e tratamento das imagens, quando não for possível na captura e também como publicar nas diversas redes sociais e impressão das imagens”, finalizou.

Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail biblioteca.amadeu.amaral@educacao.saocarlos.sp.gov.br ou pelo telefone (16) 3374-4144.

