Show da Banda Onnix é cancelado em respeito ao falecimento do ex-prefeito Airton Garcia

Banda Ônix - Crédito: divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, informou neste domingo (28) o cancelamento da apresentação da Banda Onnix, que aconteceria às 18h30, no Teatro de Arena José Saffioti Filho, dentro do Circuito Arena Flashback.

A decisão foi tomada em razão do falecimento do ex-prefeito Airton Garcia, ocorrido na madrugada deste domingo (28), na Santa Casa de São Carlos, onde estava internado desde o início do mês.

Segundo a administração municipal, uma nova data para a realização do show será divulgada em breve. A Secretaria de Cultura e Turismo agradeceu a compreensão do público e reforçou que o Circuito Arena Flashback seguirá com a programação normal nos próximos encontros.

Leia Também