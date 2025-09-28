(16) 99963-6036
domingo, 28 de setembro de 2025
Luto

Show da Banda Onnix é cancelado em respeito ao falecimento do ex-prefeito Airton Garcia

28 Set 2025 - 09h16Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Banda Ônix - Crédito: divulgaçãoBanda Ônix - Crédito: divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, informou neste domingo (28) o cancelamento da apresentação da Banda Onnix, que aconteceria às 18h30, no Teatro de Arena José Saffioti Filho, dentro do Circuito Arena Flashback.

A decisão foi tomada em razão do falecimento do ex-prefeito Airton Garcia, ocorrido na madrugada deste domingo (28), na Santa Casa de São Carlos, onde estava internado desde o início do mês.

Segundo a administração municipal, uma nova data para a realização do show será divulgada em breve. A Secretaria de Cultura e Turismo agradeceu a compreensão do público e reforçou que o Circuito Arena Flashback seguirá com a programação normal nos próximos encontros.

Leia Também

Policiais militares participam do aniversário do pequeno Felipe, admirador da instituição
Chamado especial 08h45 - 28 Set 2025

Policiais militares participam do aniversário do pequeno Felipe, admirador da instituição

Evento estadual reúne gestores e trade turístico em São Carlos para fortalecer políticas públicas
Cidade14h20 - 27 Set 2025

Evento estadual reúne gestores e trade turístico em São Carlos para fortalecer políticas públicas

Fatec São Carlos abre inscrições para o Vestibular 2026
Educação 06h28 - 27 Set 2025

Fatec São Carlos abre inscrições para o Vestibular 2026

Defesa Civil de São Carlos participa de treinamento sobre segurança de barragens em Ibaté
Cidade21h50 - 26 Set 2025

Defesa Civil de São Carlos participa de treinamento sobre segurança de barragens em Ibaté

Palestra gratuita vai esclarecer sobre BPC e outros benefícios sociais
Cidade19h25 - 26 Set 2025

Palestra gratuita vai esclarecer sobre BPC e outros benefícios sociais

Últimas Notícias