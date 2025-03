SHOPPING POPULAR: ApÃ³s fiscalizaÃ§Ã£o, mais de 10 boxes permanecem fechados

O vereador Djalma Nery no Shopping Popular: alguns permissionários cometeram várias irregularidades e devem perder a autorização para manter seus negócios - Crédito: reprodução

Cerca de 12 boxes dos 60 do Shopping Popular, na Região Central de São Carlos têm ficado fechados já há cerca de 15 dias. O fato se deu após o trabalho de fiscalização realizado pelo vereador Djalma Nery (PSOL) e sua assessoria. O parlamentar constatou várias irregularidades existentes na ocupação e gerenciamento dos espaços comerciais existentes no chamado “camelódromo”.

Djalma constatou, conversando com empreendedores no local e telefonando para outros, diversas posturas que se confrontam diretamente com o Decreto Municipal 171, que determina as regras para a utilização dos espaços do Shopping Popular. Alguns permissionários não estavam trabalhando no local, pois alugaram os espaço, o que é proibido.

Outros dois comerciantes estariam com as permissões dos seus boxes mesmo sendo funcionários contratados por uma multinacional sob o regime CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), outra situação totalmente proibida segundo a legislação que regulamenta o Shopping Popular.

Para piorar a situação, de acordo com Djalma, existe uma lista de espera com 200 pessoas que têm interesse em atuar como empreendedores no espaço comercial que é público.

Depois de realizadas as investigações, o vereador entregou o relatório que aponta todas as irregularidades encontradas ao secretário municipal de Gestão da Cidade e Infraestrutura, João Muller. Uma cópia do relatório também foi entregue ao prefeito Netto Donato (PP). Segundo o secretário, será aberto um processo para verificação das denúncias e levado para a Comissão responsável pelas permissões de uso dos boxes.

Leia Também