Shopping Iguatemi promove aÃ§Ãµes de conscientizaÃ§Ã£o no Dia Mundial do Autismo

Em alusão ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebrado em 2 de abril, o Shopping Iguatemi São Carlos preparou uma programação especial durante todo o mês, com atividades inclusivas e informativas para engajar o público e promover a conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA). As ações contam com o apoio da Clínica Primeiros Passos e ONG Acorde.

“Reforçamos nosso compromisso com a inclusão e a conscientização sobre o autismo por meio de ações como essas. Acreditamos que as iniciativas contribuem para uma sociedade mais acolhedora e informada, onde todos se sintam respeitados e parte integrante da comunidade. O Shopping Iguatemi São Carlos está de portas abertas para apoiar causas que fazem a diferença na vida das pessoas”, afirma Nancy Araujo, coordenadora de marketing do Shopping.

Confira a programação completa:

01/04 - Tira-dúvidas e orientação | 18h30 às 21h

A Clínica Primeiros Passos, especializada em desenvolvimento infantil e autismo, estará presente no shopping para um momento de tira-dúvidas e orientação às famílias. Profissionais da clínica estarão à disposição para esclarecer dúvidas sobre o TEA e oferecer suporte. Local: Em frente ao Pão de Açúcar.

05/04 - Cine especial | 10h

O Cine Araújo promoverá uma sessão especial de cinema com a participação da ONG Acorde e da Clínica Primeiros Passos. O evento tem como objetivo proporcionar um momento de lazer e inclusão para pessoas com TEA e suas famílias. A sessão será fechada.

08/04 - Tira-dúvidas e orientação | 18h às 19h30

A ONG Acorde, que atende pessoas com deficiência intelectual, autismo e síndrome de Down em São Carlos, estará à disposição para responder perguntas e orientar as famílias sobre o TEA. Local: Em frente ao Pão de Açúcar.

Estande de desenhos adaptados

Ao longo do mês, o shopping disponibilizará um espaço com mesinhas e desenhos adaptados para que crianças e adultos possam desenhar e colorir. A atividade é inclusiva e busca proporcionar um momento de interação e criatividade para todos os públicos. Local: Em frente ao Pão de Açúcar.

Iluminação azul no estacionamento

Durante todo o mês, o estacionamento do Shopping Iguatemi São Carlos estará iluminado de azul, em apoio à campanha mundial de conscientização sobre o autismo. A iniciativa visa chamar atenção para a causa e reforçar a importância da inclusão e do respeito às diferenças.

Compromisso com a Inclusão

O Shopping Iguatemi São Carlos reafirma seu compromisso com a inclusão e a diversidade, promovendo ações que conscientizam e envolvem a comunidade em causas importantes. “Acreditamos que a informação e o acolhimento são ferramentas essenciais para construir uma sociedade mais inclusiva e respeitosa”, destaca Cleber Sobral, gerente geral do shopping.

Como parte desse compromisso com a acessibilidade, o shopping disponibiliza vagas de estacionamento e mesas na praça de alimentação especialmente sinalizadas e também dedicadas a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A proposta é acolher essas famílias, promovendo visibilidade, inclusão e respeito, além de facilitar a experiência de chegada e saída, garantindo que todos possam aproveitar o centro de compras com mais conforto.

Sobre o Dia Mundial de Conscientização do Autismo

Instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU), o Dia Mundial de Conscientização do Autismo tem como objetivo promover a reflexão sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), além de combater o preconceito e a discriminação. A cor azul foi escolhida como símbolo da campanha por representar a maior incidência do autismo em meninos.

Acompanhe as ações do Shopping Iguatemi São Carlos pelas redes sociais e participe das atividades de conscientização ao longo do mês de abril.

