‘Shopping beira rio’ vai contar com 60 boxes e estacionamento para 70 veículos

Após 17 anos de atividades a área de comércio popular em São Carlos, localizada na baixada do mercado municipal e conhecida como ‘shopping beira rio’, vai ganhar novo local com 60 boxes. A região central também vai ter um bolsão de estacionamento para mais de 70 veículos entre carros e motocicletas.

O estacionamento será construído onde hoje funcionam as lojas populares (boxes) e, o complexo de comércio popular será transferido para o lado oposto da via, onde funciona o ponto de táxi, que também vai ser transferido de local, porém na mesma região.

A Prefeitura de São Carlos vai investir R$ 1.103.131,56 para fazer essas melhorias que inclui também novos sanitários com acessibilidade para o público em geral. A empresa HS Lopes venceu o processo licitatório e as obras devem começar no próximo mês de novembro. A melhoria faz parte da revitalização comercial do centro da cidade que começou com a reforma do calçadão da General Osório e obras de construção, em andamento, dos novos terminais de transporte público.

“Vamos revitalizar toda essa região da Comendador Alfredo Maffei, preservando toda área verde existente no local, já que o projeto prevê cobertura transparente de todos os novos boxes e integra esse local aos novos terminais de transporte”, explica João Muller, secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano.

O prazo para execução da obra é de 180 dias a partir da ordem de serviço.

