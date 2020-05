Sexta-feira amanhece gelada em São Carlos e termômetros marcam 10,4°C

Crédito: Agência Brasil

Os termômetros chegaram a marcar 10.4ºC às 5h da madrugada desta sexta-feira (8), na estação meteorológica da UFSCar. Essa foi a temperatura mais baixa registrada em 2020, segundo a Defesa Civil.

A máxima em São Carlos não deve ultrapassar os 23ºC.

Nesta sexta-feira (8), o sistema de alta pressão, com massa de ar seco e frio associada, predomina sobre o estado de São Paulo, deixando o tempo com poucas nuvens e sem chuvas no interior do estado.

De sábado até a próxima terça-feira o tempo segue estável e com predomínio de sol em todo o estado de São Paulo, devido a atuação da massa de ar seco e frio. As temperaturas entrarão em gradativa elevação a partir da tarde de sábado (09/05).

Com informações do IPMET

