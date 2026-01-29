Setor produtivo participa de audiência pública sobre revisão do Plano Diretor

Na noite da última quarta-feira (28), o auditório da Associação Comercial e Industrial de São Carlos (ACISC) sediou mais uma audiência pública voltada à revisão do Plano Diretor do município. O encontro contou com a participação de aproximadamente 150 pessoas, mantendo a média registrada nas etapas anteriores do processo.

A reunião teve como foco o diálogo com o setor produtivo, reunindo representantes das indústrias, empreendimentos imobiliários, comércio, serviços, inovação, além de cidadãos interessados no tema. De acordo com o assessor do prefeito Netto Donato, João Muller, a avaliação do encontro foi positiva.

“A avaliação nossa é de que a reunião de ontem, o encontro com o setor produtivo da cidade, do desenvolvimento econômico, foi um sucesso. Nós convidamos as entidades vinculadas às indústrias, empreendimentos imobiliários, comércio, serviços, inovação e todo e qualquer cidadão pôde participar. Várias pessoas que não tinham relação com esse segmento também participaram. Nós tivemos aproximadamente 150 pessoas, 20 delas usaram a palavra, fizeram propostas, sugestões e nós continuamos avançando na elaboração de uma boa revisão do Plano Diretor de São Carlos”, destacou Muller.

Durante a audiência, representantes de diferentes áreas apresentaram propostas e sugestões, reforçando o caráter participativo e democrático do processo de revisão. A presença de cidadãos sem vínculo direto com o setor produtivo foi apontada como um dos pontos positivos do encontro, ampliando a diversidade de opiniões e contribuições.

A próxima etapa da revisão do Plano Diretor já está agendada. O novo encontro acontece no dia 11 de fevereiro, às 18h, no prédio do Onovolab, em São Carlos, e será direcionado ao segmento acadêmico. Segundo João Muller, a participação de pesquisadores, cientistas e representantes de startups deve contribuir para o aprofundamento do debate em temas como inovação e desenvolvimento sustentável, fortalecendo o compromisso da administração municipal com a construção de um Plano Diretor alinhado às necessidades e potencialidades da cidade.

Leia Também