Setor de veículos, motos e peças, impulsionou alta de 0,2% no varejo físico em maio, segundo o Serasa

Em maio, a atividade do varejo físico brasileiro avançou 0,2% em relação a abril, segundo o Indicador de Atividade do Comércio da Serasa Experian, primeiro e maior datatech do país. O crescimento foi impulsionado principalmente pelo setor de “Veículos, Motos e Peças”, que teve alta de 2,8%, seguido por “Tecidos, Vestuário, Calçados e Acessórios (1,6%). Já o segmento de “Material de Construção” foi o único a apresentar retração no mês, com queda de 1,7%. Veja a variação mensal do indicador e a visão completa pelo setor nos gráficos abaixo:

"O comércio tem registrado variações próximas à estabilidade nos últimos meses, refletindo uma certa moderação diante do cenário econômico marcado por juros elevados, adoçãos como resposta ao ambiente inflacionário. Ainda assim, a desaceleração tem ocorrido de forma um pouco mais suave, favorecida por um mercado de trabalho aquecido e por medidas de estímulo. Apesar do destaque para as vendas de veículos, os segmentos do varejo mais sensíveis ao crédito têm a perder fôlego diante da perspectiva de manutenção dos juros em patamar elevado por um período prolongado", analisa um economista da Serasa Experian, Camila Abdelmalack.

Variação anual teve aumento de 5,1%

Na comparação entre maio de 2025 e o mesmo mês de 2024, a atividade do comércio físico cresceu 5,1%. Veja, a seguir, a variação anual do indicador com histórico dos últimos 12 meses:

Entre os segmentos, “Veículos, Motos e Peças” registraram a maior alta no ano (10,5%), seguido por “Material de Construção” (6,3%), “Tecidos, Vestuário, Calçados e Acessórios” (5,2%), “Móveis, Eletrodomésticos, Eletroeletrônicos e Informática” (4,8%), “Combustíveis e Lubrificantes” (4,6%) e “Supermercados, Hipermercados, Alimentos e Bebidas” (1,4%).

