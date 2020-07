Sétima edição da feira livre pelo sistema drive thru será realizada neste sábado

A Prefeitura de São Carlos, através da Secretária Municipal de Agricultura e Abastecimento (SMAA), realiza neste sábado (01/08) a sétima edição da feira da agricultura familiar pelo sistema drive thru na região do Parque do Kartódromo, das 7h às 13h.

Nesta edição da feira serão montadas 12 barracas, com 4 metros de distância entre elas e somente com 2 feirantes por banca, todos de máscaras e com utilização de álcool em gel.

“Em virtude da pandemia do novo coronavírus a Prefeitura foi obrigada a readequar algumas políticas públicas, caso da agricultura familiar. A feira drive thru foi a forma encontrada para que o pequeno agricultor pudesse escoar a sua produção neste momento difícil para todos os setores. Vamos para a sétima edição da feira, o que comprova a aceitação do público pelo serviço e produtos oferecidos”, garante Caio Solci, secretário municipal de Agricultura e Abastecimento.

Um “totem dispenser” com álcool gel é disponibilizado em pontos estratégicos para garantir a segurança de todos, tanto dos produtores como da população. Os carros também passam por higienização por meio de nebulização.

As feiras estavam proibidas desde o final do mês de março em virtude das aglomerações e da necessidade de conter a disseminação da COVID-19.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também