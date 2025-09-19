Setembro Verde: UFSCar celebra datas da inclusão com atividades de paradesporto

Crédito: (Foto: Divulgação Proafa)

Nos dias 21, 22 e 26 de setembro são celebrados, respectivamente, o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, o Dia Nacional do Atleta Paralímpico e o Dia Nacional da Pessoa Surda. Essas datas integram o Setembro Verde, mês dedicado à luta pela inclusão da pessoa com deficiência. Na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), elas reforçam um compromisso que já se traduz em prática contínua: há quase duas décadas, o projeto de extensão Atividades Físicas, Esportivas e de Lazer Adaptadas a Pessoas com Deficiências (Proafa) promove o paradesporto em São Carlos e região, de forma gratuita e aberta à comunidade.

Coordenado pela professora Mey de Abreu van Munster, docente do Departamento de Educação Física e Motricidade Humana (DEFMH), com apoio da Pró-Reitoria de Extensão (ProEx) da UFSCar, o Proafa oferece atividades esportivas adaptadas voltadas tanto à iniciação quanto ao aperfeiçoamento esportivo de pessoas com deficiência. "O projeto se consolidou como referência em práticas inclusivas e na formação de atletas, além de estimular a produção de conhecimento e a integração entre esporte, saúde e educação", enfatiza van Munster.

Na segunda-feira, 22 de setembro, quando se celebra o Dia Nacional do Atleta Paralímpico, duas modalidades do Proafa estarão em destaque na UFSCar. Pela manhã, às 10h30, a pista de atletismo recebe pessoas com diferentes tipos de deficiência - visual, auditiva e intelectual - acompanhadas por guias e instrutores que treinam lado a lado, favorecendo a prática segura e a inclusão. À noite, das 20 às 22 horas, o ginásio da Universidade será o espaço do treino de handebol em cadeira de rodas, modalidade que alia técnica, esforço coletivo e superação.

Essas atividades integram a programação permanente do Proafa, que segue durante todo o ano em diversas modalidades.

Programação regular do Proafa

- Atletismo: segundas-feiras, das 10h30 às 12h30, e terças-feiras, das 8 horas às 9h30, na pista de atletismo da UFSCar;

- Badminton: quintas-feiras, das 18 às 20 horas, no ginásio da UFSCar;

- Basquetebol em cadeira de rodas: sábados, das 9 às 12 horas, no ginásio da UFSCar;

- Handebol em cadeira de rodas: segundas-feiras, das 20 às 22 horas, no ginásio da UFSCar;

- Tênis de mesa: quintas-feiras, das 18 às 20 horas, no ginásio da UFSCar;

- Para Ski Cross Country: terças e quintas-feiras, das 15h30 às 17h30, no Parque Esportivo Damha.

Todas as atividades são gratuitas. Pessoas interessadas em qualquer uma dessas modalidades podem se inscrever preenchendo o formulário disponível neste link.

Centro de Referência Paralímpico em São Carlos

Neste ano, o trabalho ganha ainda mais relevância com o anúncio da implantação de um Centro de Referência Paralímpico (CRP) em São Carlos, fruto de um termo de cooperação entre a UFSCar, o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e a Prefeitura Municipal de São Carlos.

Sediado principalmente nas instalações da Universidade e articulado com o poder público municipal e entidades esportivas locais, o novo espaço ampliará o acesso de pessoas com deficiência à prática esportiva qualificada, da iniciação ao alto rendimento. As atividades estão previstas para iniciar em novembro.

"A implantação de um CRP no Campus São Carlos da UFSCar representa uma oportunidade estratégica e simbólica de fortalecimento das ações já desenvolvidas, consolidando São Carlos como polo de excelência no desenvolvimento esportivo paralímpico, e ampliando o impacto social, educacional e científico do trabalho que vem sendo realizado. A sinergia entre o Centro e o Proafa permitirá avançar ainda mais na formação de talentos, produção de conhecimento e inclusão de pessoas com deficiência por meio do esporte", registra van Munster.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail mey@ufscar.br.

