Setembro é o mês mundial do Alzheimer

A Associação Brasileira de Alzheimer (ABRAz) – Regional São Carlos promove, no dia 19 de setembro, às 15h, uma roda de conversa no Centro de Referência do Idoso Vera Lúcia Pilla, equipamento da Prefeitura de São Carlos localizado na Rua Dr. Joaquim Inácio de Moraes, na Vila Irene.

Com o tema “Pergunte sobre demência. Pergunte sobre Alzheimer – Uma conversa aberta, informativa e acolhedora”, o encontro terá a participação da gerontóloga Ana Carolina Ottaviani, especialista em Saúde Mental, e da terapeuta ocupacional Ana Cláudia Barros, formada em reabilitação cognitiva. Ambas integram a diretoria da ABRAz São Carlos.

O evento é parte da campanha mundial da Alzheimer’s Disease International (ADI), da qual a ABRAz é parceira. A iniciativa busca ampliar o conhecimento sobre a doença e combater o estigma que ainda cerca a demência. Segundo a entidade, mais de 1,5 milhão de brasileiros convivem com o Alzheimer.

Durante todo o mês de setembro, a ABRAz promove atividades em diversas cidades do país, como exibição de filmes, palestras, seminários, caminhadas de conscientização e encontros com grupos de apoio. O objetivo é fortalecer redes de cuidado e mobilizar a sociedade por políticas públicas que garantam dignidade e acesso a tratamentos de qualidade.

O convite para a atividade em São Carlos partiu da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, por meio do Centro de Referência do Idoso (CRI) Vera Lúcia Pilla.

A roda de conversa conta com apoio da Prefeitura de São Carlos, da UFSCar e da Clínica Spinoza.

