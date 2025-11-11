Sessão da Câmara fica sem transmissão ao vivo

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

A 38ºª sessão da Câmara Municipal de São Carlos não está sendo transmitida nesta terça-feira, 11 de novembro, ao vivo pela TV CÂMARA, redes sociais. A transmissão está sendo realizada apenas em áudio pela Rádio São Carlos FM (107,9).

Em nota oficial, o Poder Legislativo alegou que os problemas que impediram a divulgação das imagens em tempo se devem a problemas relacionados ao direitos autorais.

A direção da Câmara informa que está tentando resolver o problema. A Câmara Municipal de São Carlos está em contato com as entidades responsáveis pela não transmissão e tomará todas as providências cabíveis para solucionar a questão o mais rápido possível”, destaca o comunicado divulgado nesta tarde de terça-feira, 11 de novembro.

Leia abaixo o comunicado oficial da Câmara

Nota Oficial da Câmara Municipal de São Carlos

A Câmara Municipal de São Carlos informa que, devido a questões relacionadas a direitos autorais, a 38ª Sessão Ordinária, realizada hoje (11/11), não está sendo transmitida ao vivo. O mesmo problema foi identificado durante a transmissão da 23ª Sessão Solene "Prêmio Chica Lopes", ocorrida ontem (10/11).

Lamentamos sinceramente o ocorrido e comunicamos que foi aberto um processo interno para apurar as causas da falha e adotar as medidas corretivas necessárias, a fim de evitar que situações semelhantes voltem a ocorrer.

A Câmara Municipal de São Carlos está em contato com as entidades responsáveis pela não transmissão e tomará todas as providências cabíveis para solucionar a questão o mais rápido possível.

Agradecemos pela compreensão de todos e reafirmamos nosso compromisso com a transparência e a acessibilidade em nossos eventos.

