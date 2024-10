Sesi-SP abre inscrições para o ano letivo de 2025 para não beneficiários

Sesi São Carlos -

O Sesi-SP abre a partir da próxima quinta-feira (17) inscrições para os interessados em concorrer a vagas para estudar nas 140 unidades espalhadas no estado de São Paulo no ano letivo de 2025.

As inscrições poderão ser feitas por este link.

Demais públicos (Não Beneficiários) poderão se cadastrar a partir das 8h do dia 17 de outubro até às 16h de 21 de outubro. Nesse período, serão abertas inscrições somente nas unidades escolares que não tiveram demanda suficiente de beneficiários para as vagas disponíveis.



Unidades escolares e vagas disponíveis

No ato do cadastro, o sistema de inscrições mostrará somente as séries e unidades escolares com vagas disponíveis, entre as 140 escolas da instituição para ano letivo de 2025.



Sorteio de vagas

Para concorrer às vagas disponíveis, os candidatos participam de um sorteio, por série e categoria (Beneficiários e Não Beneficiários), sempre que o número de inscritos for maior que o número de vagas. O sorteio ocorrerá no dia 24 de outubro, às 9h, diretamente na escola em que o candidato estiver inscrito.

Os responsáveis pelos candidatos sorteados para as vagas disponíveis terão entre os dias 25 de outubro a 18 de dezembro para efetuarem a matrícula e entregar toda a documentação.

