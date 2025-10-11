Sescon-SP e Prefeitura promovem Conexão Paulista para discutir transição tributária

Crédito: divulgação

A reforma tributária, prevista para entrar em vigor em janeiro de 2026, representa uma reconfiguração profunda da estrutura fiscal brasileira. Em São Carlos, representantes de entidades contábeis e fiscais reuniram-se no auditório do Paço Municipal para debater os efeitos da nova legislação sobre a dinâmica empresarial, a atuação dos profissionais da área e o equilíbrio das finanças públicas. O encontro, denominado Conexão Paulista – Reforma Tributária, foi promovido pelo Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis (Sescon-SP) em parceria com a Prefeitura, reforçou a necessidade de adaptação diante das mudanças que se aproximam.

João Carlos Castilho Garcia, presidente do Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo, destacou a dimensão da transformação. Com mais de 150 mil contadores ativos no estado e 19 mil sociedades de contabilidade, o setor será diretamente responsável por traduzir as novas regras às empresas. “A convivência com dois sistemas até 2033 impõe uma sobrecarga operacional e exige reaprendizado. O profissional contábil terá de revisar desde a precificação até o fluxo de caixa dos clientes”, afirmou.



Márcio Shimomoto, presidente da Junta Comercial do Estado de São Paulo, reforçou a complexidade do período de transição. Segundo ele, o desafio será lidar com regimes tributários distintos e compreender como a nova estrutura, com a introdução do IBS e da CBS (Imposto e Contribuição Sobre Bens e Serviços), afetará os custos empresariais. “A forma de apuração muda, e isso exige tempo para adaptação. O controle da arrecadação também será descentralizado, o que impacta diretamente a contabilidade pública”, explicou.

Para Antônio Carlos dos Santos, presidente do Sescon-SP, o momento exige mais do que atualização técnica. “Estamos apagando o que existia e construindo um sistema novo. O contador é o elo entre o contribuinte e o fisco, e precisa estar preparado para orientar seus clientes com precisão. É um processo de desaprender para reaprender”, disse. Ele também ressaltou que a reforma trará ganhos em desburocratização e eficiência para o ambiente de negócios.

Rodrigo Spada, presidente da Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais (Febrafite), apresentou projeções otimistas para o município. Com a mudança da base de arrecadação, que passará a considerar o consumo local em vez da produção, São Carlos poderá registrar um aumento de 5,04% na receita em dez anos. “A cidade consome mais do que produz, e isso será refletido positivamente na arrecadação. Mas é preciso atenção: empresas que não se adaptarem podem enfrentar problemas de compliance e precificação”, alertou.

Leonardo Orlando, secretário municipal de Fazenda da Prefeitura de São Carlos, pontuou que a reforma tributária representa uma mudança estrutural que exige preparo técnico e visão estratégica por parte dos municípios. “Em São Carlos, temos trabalhado com antecedência para compreender os impactos da nova legislação e garantir que a transição ocorra com segurança e responsabilidade. O evento promovido pelo Sescon-SP é uma oportunidade valiosa para alinhar conhecimento, esclarecer dúvidas e fortalecer a atuação conjunta entre setor público e profissionais da contabilidade”.

O prefeito Netto Donato reiterou o compromisso da administração municipal com a capacitação técnica. “São Carlos já vem se preparando para essa virada de chave. O evento amplia esse esforço e fortalece o diálogo entre poder público e setor contábil. Estaremos sempre abertos a iniciativas que promovam conhecimento e adaptação”, declarou.

