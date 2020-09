Sesc se prepara para a retomada das atividades presenciais em São Carlos

Crédito: Divulgação

Assim que foi decretada a pandemia pela Organização Mundial da Saúde, todas as unidades do Sesc - Serviço Social do Comércio em São Paulo suspenderam o atendimento presencial, em 17 de março, para prevenir os riscos de propagação do Novo Coronavírus (Covid-19) entre frequentadores e funcionários. Situação que demandou atitudes inéditas e uma tomada de decisões abrangentes para a manutenção do relacionamento com o público de maneira efetiva, respeitando o isolamento social e os protocolos sanitários.

Uma agenda de transmissões ao vivo foi criada, agrupadas sob a hashtag #EmCasaComSesc e incluindo diversas linguagens artísticas: apresentações musicais, experimentações cênicas, exibições de filmes e apresentações para crianças, além de debates, bate-papos e treinos esportivos. Esse conjunto de ações foi responsável pela expansão, definitiva, das atividades do Sesc em território digital, também marcada pelo lançamento da Plataforma Sesc Digital, que reúne o acervo audiovisual da instituição, além de conteúdos inéditos, lançamentos digitais e cursos à distância.

No campo social, o Sesc adotou uma série de medidas com o objetivo de colaborar no enfrentamento da crise, como a doação de alimentos perecíveis e itens de proteção utilizados nas clínicas odontológicas, disponíveis nos estoques das unidades, para serviços públicos de saúde e assistência; a produção, também para doação a profissionais de saúde, de protetores faciais de acetato; a fabricação de máscaras artesanais de tecido, em parceria com iniciativas sociais presentes no entorno das unidades, para distribuição comunitária e geração local de renda; a promoção da saúde e do bem-estar por meio de ações educativas em saúde, alimentação e atividades físicas, além da continuidade das ações do programa Mesa Brasil, que realizou a doação de 55 mil cestas básicas e intensificou a distribuição de alimentos e, em caráter excepcional, de produtos de higiene e limpeza a instituições assistenciais, comunidades em situação de vulnerabilidade e aldeias indígenas, empreendendo também um esforço para o engajamento de novas empresas doadoras.

Ao final de agosto, cinco meses após a suspensão majoritária do atendimento presencial nas unidades, o Sesc São Paulo anuncia uma parcial e gradativa retomada, com um número restrito de atividades, dirigidas aos alunos que já eram inscritos nos cursos de Ginástica Multifuncional, Práticas Corporais e Corrida, além de pacientes das Clínicas Odontológicas cujos tratamentos foram interrompidos pela pandemia. Todas essas atividades serão previamente agendadas, visando restringir a circulação de público no interior das unidades.

“A ação do Sesc é bastante abrangente. Ela envolve a ação no campo da cultura, com todas as suas linguagens: na música, no cinema, no teatro, na dança, nas artes visuais. Mas o Sesc tem uma ação mais ampla, socioeducativa, na medida em que atua também com grupos vulneráveis, como idosos, crianças e pessoas de baixa renda”, afirma o diretor do Sesc São Paulo, Danilo Santos de Miranda. “Queremos dar início à prestação de serviços que julgamos indispensáveis e fundamentais à população e ao trabalhador, e que podem colaborar para a integralidade do bem-estar individual e o desenvolvimento social”, completa. “É um renascimento. Tivemos que inventar um modo de fazer, primeiro no ambiente virtual, e agora no presencial. Faremos tudo com o cuidado e os protocolos necessários para a segurança de funcionários e do público para, em seguida, pensar no pós-pandemia”, finaliza o diretor.

Desde o último dia 10, uma parcela dos funcionários iniciou os treinamentos para os protocolos de segurança em saúde, higiene e comportamento, e a intensificação dos trabalhos para a readequação estrutural das unidades. Cultura de Paz, Liderança, Saúde e Segurança Ocupacional, Cuidados com a Saúde Mental/Emocional e Fatores Psicossociais, Conjuntura Macroeconômica, Acessibilidade, Cidadania e Direitos Humanos em Tempo de Pandemia foram os temas selecionados pela gerência de Desenvolvimento de Pessoal para a instrumentalização das equipes nesta etapa, com a consultoria técnica de profissionais como os médicos Dráuzio Varella e Esper Kallás, além de um time multidisciplinar que conta com a jornalista Lia Diskin, o psicólogo Ricardo Hirata e a professora de Economia Carla Beni, entre outros, que estão contribuindo para a capacitação dos funcionários para a retomada do atendimento ao público.

Todas as 40 unidades do estado devem retornar à medida que os municípios em que estão instaladas atinjam a classificação necessária para reabertura, estabelecida pelo Plano São Paulo do Governo do Estado, e em conformidade com as regulações municipais. O plano prevê uma retomada consciente dos setores da economia em cinco etapas, de acordo com índices que envolvem a capacidade do sistema de saúde local e a evolução da epidemia. Apenas as unidades do Sesc instaladas em cidades que estão na fase 2 (laranja) e 3 (amarela) estarão habilitadas a reabrir. Atividades físicas só poderão retornar em municípios que estiverem na fase amarela.

As unidades serão sinalizadas com recomendações de autocuidado e segurança que deverão ser seguidas pelo público, além de marcações que orientam o distanciamento físico adequado para a circulação no prédio, nas salas, elevadores e com a medição de temperatura na entrada. Álcool em gel e desinfetante ecológico serão disponibilizados para o público e os vestiários não serão utilizados para banho e troca de roupas, disponíveis apenas para necessidades básicas e assepsia das mãos; os sanitários também terão oferta reduzida à higiene básica. As rotinas das equipes de limpeza foram ajustadas a fim de intensificar a frequência de higienização das superfícies de contato e espaços confinados, como os elevadores, por exemplo, que estão programados para serem higienizados a cada 1h.

As unidades que possuem estacionamento já contam com sistema automatizado para emissão e pagamento de tíquetes, ou seja, sem contato manual. A oferta será de 50% das vagas, sempre intercaladas. É importante que os alunos e pacientes tragam seus próprios copos, squeezes ou garrafas, pois as Comedorias permanecerão fechadas e os bebedouros se prestarão apenas para o abastecimento de recipientes, sem a possibilidade de se beber água diretamente do equipamento.

PRÁTICAS CORPORAIS, GINÁSTICA MULTIFUNCIONAL E CORRIDA

Os alunos que retomarem as atividades físicas deverão sempre fazer o uso de máscara de proteção, inclusive durante a prática. Neste primeiro momento, deverão retornar apenas alunos entre 12 e 59 anos, das turmas de Ginástica Multifuncional (GMF), Práticas Corporais e Corrida, e não será realizado o atendimento de públicos que compõem “grupos de risco”, entre eles os idosos. O Sesc também não receberá novos inscritos para as modalidades. O número de alunos por turma será reduzido, para garantir o distanciamento físico, respeitando o limite de uma pessoa a cada 8m². Os alunos matriculados receberam as orientações necessárias para suas consultas e aulas por meio de contato telefônico, e-mail ou SMS.

Nesse primeiro momento não haverá cobrança de mensalidades, mas a atualização do exame clínico que habilita o aluno para a prática de atividades físicas será exigido. Alunos já inscritos, cuja Credencial expirou, terão sua validade prorrogada até 31 de outubro. Para consultar a validade da Credencial, o Sesc disponibilizou, gratuitamente, o aplicativo Credencial Sesc SP, que pode ser baixado no Google PlayeApp Store.

Para agendar seu horário, os alunos deverão acessar a Central de Relacionamento Digital do Sesc São Paulo, em que estará disponível a grade de atividades de cada unidade – que contempla intervalos maiores para a limpeza que ocorrerá entre as aulas ou entre as utilizações, garantindo a segurança na ocupação posterior desses espaços. Complementa esse processo a instalação de centrais de sanitização em todas as salas, com produto desinfetante ecológico para utilização do público na limpeza dos materiais esportivos de uso individual.

ODONTOLOGIA

Embora a odontologia seja classificada como um serviço essencial, no inicio da quarentena o atendimento das clínicas odontológicas ficou limitado apenas às urgências, devido ao alto risco de contágio presente nos consultórios odontológicos. Os pacientes que tiveram seus tratamentos interrompidos devem aguardar uma ligação de atendentes do Sesc com orientações para a avaliação da saude geral e definições sobre o agendamento das consultas.

A retomada dos tratamentos será realizada em três etapas: a primeira levará em conta as urgências e tratamentos que dependem de intervenção clínica para não se agravar o estado de saúde do paciente. A segunda etapa ampliará os serviços realizados, incluindo então procedimentos cirúrgicos – neste momento, apenas pacientes fora do “grupo de risco” serão atendidos. Por último, na terceira etapa, serão retomados todos os atendimentos para todos os pacientes inscritos.

O número de consultas por dia será limitado e os pacientes serão orientados a não levar acompanhantes durante o tratamento – a não ser que a presença seja necessária. O uso de máscara e distanciamento de ao menos 1,5m dos demais frequentadores nas dependências do Sesc também será obrigatório, como medida de segurança.

Pacientes que já estavam em tratamento terão a validade da Credencial prorrogada até 31 de outubro. Para consultar a validade da Credencial, o Sesc disponibilizou, gratuitamente, o aplicativo Credencial Sesc SP, que pode ser baixado pelo Google PlayeApp Store.

QUEM PODE FAZER A CREDENCIAL PLENA DO SESC SÃO PAULO?

As pessoas que trabalham com registro em carteira profissional nos setores de comércio, serviços e turismo, que estagiam, jovens aprendizes, as que atuam de forma temporária, as pessoas desempregadas há até 24 meses e as que se aposentaram nessas áreas, podem fazer a Credencial Plena do Sesc e ter acesso a toda programação.

CUIDADO COM OS FUNCIONÁRIOS

Sempre atento à saúde dos funcionários, o Sesc limitou as jornadas de trabalho presenciais a turnos de até 6 horas para pessoas que não fazem parte do grupo de risco. A escolha do horário de funcionamento das unidades também privilegiou o deslocamento fora dos horários de pico no transporte público, além da oferta dos equipamentos de proteção individual necessários para o desempenho das atividades profissionais nos setores, como máscaras PPF2, avental de TNT, luvas e protetores faciais. “O Sesc, desde o início da pandemia, implementou todas as ações necessárias para garantir a segurança dos funcionários, terceirizados, fornecedores e do público frequentador. O treinamento das equipes para a retomada das atividades presenciais visa a segurança dos funcionários e do público, tanto quanto a compreensão do difícil momento que a sociedade enfrenta, para que os funcionários se percebam como agentes da mitigação das consequências da pandemia no acolhimento ao público do Sesc.”, resume Danilo Miranda.

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO:

Unidades do estado: terça a sexta-feira, das 14h às 20h. Aos sábados, das 10h às 14h. Fechados aos domingos.

Sesc Carmo: segunda a sexta-feira, das 10h às 16h.

Sesc Florêncio de Abreu: segunda a sexta-feira, das 8h às 21h.

Sesc Itaquera e Sesc Interlagos: reabrem para atividades de parque de quarta a sexta-feira, das 10h às 16h. As carretas do OdontoSesc irão funcionar de terça a sábado, das 10h às 16h.

CineSesc e Centro de Pesquisa e Formação (CPF): Permanecem fechados.

Colônia de Férias Sesc Bertioga: iniciará atividades de hospedagem a partir de 10 de setembro; a unidade local do OdontoSesc funcionará de terça a sábado, das 10h às 16h; Day Use e atendimentos à comunidade permaneem suspensos. Serão atendidos exclusivamente os hóspedes que estiverem hospedados na temporada.

SAÚDE BUCAL NO SESC SÃO PAULO

O foco principal é recuperar e manter a condição da saúde bucal do público credencial plena, incorporando ações educativas às atividades clínicas odontológicas para a promoção da saúde, do bem-estar, da qualidade de vida e do estímulo à autonomia. O Sesc São Paulo busca atenuar a desigualdade no acesso e utilização dos serviços, seguindo critérios de vulnerabilidade, e tem como pilares: Acolhimento, Equidade, Integralidade. O público atendido são os trabalhadores do comércio de bens, turismo e serviços e seus dependentes, com Credencial Plena válida no Estado de São Paulo.

ESPORTE E ATIVIDADE FÍSICA NO SESC SÃO PAULO

O Sesc São Paulo apoia o conceito de “Esporte e Atividade Física para Todos”, com uma programação intensa em várias modalidades, voltadas ao seu público. Desenvolve campanhas que visam promover um estilo de vida mais saudável, como o Dia do Desafio, realizado em maio; a Semana Move, em setembro; e o Sesc Verão, nos meses de janeiro e fevereiro. Durante o isolamento social e com as o atendimento presencial suspenso, o Sesc São Paulo propôs uma programação online por meio das redes sociais.

Criado especialmente para o período da quarentena, o perfil do Instagram EsporteSescSP (@esportesescsp) apresenta dicas, aulas e informações sobre esporte, atividade física, alimentação saudável e cultura esportiva. Os conteúdos oferecidos ao público apresentam maneiras de se manter uma rotina mais ativa, com qualidade de vida e bem-estar para todas as idades.

Além de todo esse conteúdo no Instagram, o público interessado em esporte pode consultar a programação da série Em Pauta, publicada pelo canal do YouTube Sesc São Paulo. São entrevistas com atletas e esportistas sobre diversos temas do universo esportivo. Desde junho, o Esporte #EmCasaComSesc traz transmissões ao vivo, aos domingos, com atletas representantes dos mais variados esportes, com a participação de um educador físico da equipe das unidades do Sesc. Uma forma de levar o “Esporte para Todos” para dentro da casa das pessoas.

A Ginástica Multifuncional (GMF), a primeira atividade física a retomar o atendimento presencial, é composta de aulas como condicionamento físico, alongamento, exercícios integrados e aulas em grupo, ministrados por educadores do Sesc São Paulo. Neste momento, o formato das aulas contempla apenas atividades individualizadas, em atendimento aos protocolos vigentes durante o período de pandemia”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também