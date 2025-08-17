Sesc São Carlos promove feira com produtos orgânicos, agroecológicos e sustentáveis

Sesc São Carlos - Crédito: reprodução

No dia 24 de agosto, o Sesc São Carlos realiza a Feira de Qualquer Maneira, ação que visa fortalecer redes de pequenos produtores locais, por meio da geração de renda e do desenvolvimento comunitário. Envolvendo grupos mapeados nas localidades onde o Sesc atua, a atividade foi pensada para contribuir para a valorização do trabalho, auxiliar empreendedores, aumentar a visibilidade de práticas sustentáveis e incentivar relações sociais mais justas.

Os empreendimentos participantes trazem em suas bancas alimentos frescos e livres de agrotóxicos, artesanatos e comidas saudáveis para mostrar ao público que é possível comercializar de forma solidária e inclusiva. São eles: Assentamento Santa Helena, Assentamento Capão das Antas, CooperAbelhas - Assentamento Nova SC, Abirú Orgânicos, Boom Natural, Sítio Nelson Guerreiro (Brotas), Belana Escolhas Saudáveis e TANDEM - Comunidade de Consumo Responsável.

Para Pedro Massoni, organizador da feira e responsável pela programação de Sustentabilidade do Sesc São Carlos, “a feira tem como finalidade criar um espaço de socialização que encurta distâncias entre consumidores de produtos orgânicos e os próprios produtores, visando trocas, vivências, aprendizados e saúde na cidade e no campo.”

No mesmo dia, acontece a Feira de troca de roupas, um espaço de troca desses itens entre participantes, incentivando o consumo consciente, sustentável e inteligente. A atividade é organizada pelos funcionários do Sesc São Carlos que integram o Lixo: Menos é Mais, programa do Sesc São Paulo cujo propósito é promover a redução da geração, a reutilização e a destinação responsável dos resíduos gerados no Sesc, por meio de ações e da sensibilização dos diferentes públicos, internos e externos.

Serviço

24 de agosto. Domingo.

Feira de qualquer maneira

10h30 às 15h30.

Feira de troca de roupas

10h30 às 14h.

Local: Sesc São Carlos



