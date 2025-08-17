(16) 99963-6036
domingo, 17 de agosto de 2025
Cidade

Sesc São Carlos promove feira com produtos orgânicos, agroecológicos e sustentáveis

O evento, que acontece em 24 de agosto, traz pequenos empreendimentos de agricultura familiar, artesanato e alimentação da cidade e região

17 Ago 2025 - 15h49Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Sesc São Carlos - Crédito: reproduçãoSesc São Carlos - Crédito: reprodução

No dia 24 de agosto, o Sesc São Carlos realiza a Feira de Qualquer Maneira, ação que visa fortalecer redes de pequenos produtores locais, por meio da geração de renda e do desenvolvimento comunitário. Envolvendo grupos mapeados nas localidades onde o Sesc atua, a atividade foi pensada para contribuir para a valorização do trabalho, auxiliar empreendedores, aumentar a visibilidade de práticas sustentáveis e incentivar relações sociais mais justas. 
Os empreendimentos participantes trazem em suas bancas alimentos frescos e livres de agrotóxicos, artesanatos e comidas saudáveis para mostrar ao público que é possível comercializar de forma solidária e inclusiva. São eles: Assentamento Santa Helena, Assentamento Capão das Antas, CooperAbelhas - Assentamento Nova SC, Abirú Orgânicos, Boom Natural, Sítio Nelson Guerreiro (Brotas), Belana Escolhas Saudáveis e TANDEM - Comunidade de Consumo Responsável.
Para Pedro Massoni, organizador da feira e responsável pela programação de Sustentabilidade do Sesc São Carlos, “a feira tem como finalidade criar um espaço de socialização que encurta distâncias entre consumidores de produtos orgânicos e os próprios produtores, visando trocas, vivências, aprendizados e saúde na cidade e no campo.”
No mesmo dia, acontece a Feira de troca de roupas, um espaço de troca desses itens entre participantes, incentivando o consumo consciente, sustentável e inteligente. A atividade é organizada pelos funcionários do Sesc São Carlos que integram o Lixo: Menos é Mais, programa do Sesc São Paulo cujo propósito é promover a redução da geração, a reutilização e a destinação responsável dos resíduos gerados no Sesc, por meio de ações e da sensibilização dos diferentes públicos, internos e externos.

Serviço
24 de agosto. Domingo.
Feira de qualquer maneira
10h30 às 15h30.
Feira de troca de roupas
10h30 às 14h.
Local: Sesc São Carlos
 

Leia Também

UFSCar concede título de Doutora Honoris Causa à Leci Brandão em setembro
Cidade15h02 - 17 Ago 2025

UFSCar concede título de Doutora Honoris Causa à Leci Brandão em setembro

Campeonato incentiva práticas culturais surdas em escolas
Cidade13h20 - 17 Ago 2025

Campeonato incentiva práticas culturais surdas em escolas

USP apresenta projeto de IA para controle de epidemias em evento preparatório da COP30
Cidade07h42 - 17 Ago 2025

USP apresenta projeto de IA para controle de epidemias em evento preparatório da COP30

Inscrições para curso gratuito de Atendente de Farmácia começam na segunda-feira
Cidade16h50 - 16 Ago 2025

Inscrições para curso gratuito de Atendente de Farmácia começam na segunda-feira

Varejo físico registra queda nas vendas do Dia dos Pais, aponta Serasa Experian
Economia 15h34 - 16 Ago 2025

Varejo físico registra queda nas vendas do Dia dos Pais, aponta Serasa Experian

Últimas Notícias