Sesc São Carlos inicia 2026 com nova gerência

Fabio José Rodrigues Lopes assumiu a gerência do Sesc São Carlos no dia 1º de janeiro de 2026. Nascido em São Carlos, ele retorna com o desafio de dar continuidade ao trabalho desenvolvido pela instituição junto ao público comerciário e à comunidade em geral da cidade e região.

Sociólogo formado pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), iniciou sua trajetória profissional na unidade do Sesc São Carlos, em setembro de 1997, na área de programação cultural, atuando também no Sesc Araraquara.

Entre 2005 e 2014 ocupou a função de gerente adjunto nas unidades de Piracicaba e São Carlos. Assumiu a gerência do Sesc Piracicaba em 2015 onde esteve até dezembro de 2025.

Fabio assume o cargo anteriormente ocupado por Vilma de Marchi, que se aposenta após 28 anos de trabalho na instituição.

