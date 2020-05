Sesc realiza campanha para ampliar as doações para o Mesa Brasil

Crédito: Divulgação

Presente na cidade e sob gestão do Sesc São Carlos desde 2017, o Mesa Brasil não interrompeu sua atividade, e tem se adaptado em meio ao enfrentamento à Covid-19: as doações recolhidas e entregues pelo programa têm chegado às famílias em situação de vulnerabilidade social.

Reconhecido por coletar doações de alimentos - principalmente in natura - neste momento, o Mesa Brasil passou a receber e distribuir, também, itens de higiene pessoal e limpeza. Algumas das organizações sociais cadastradas que mantiveram o funcionamento neste momento de pandemia estão atendendo normalmente aos assistidos, mas outras se adaptaram e disponibilizam os alimentos que recebem diretamente às famílias de seus entornos.

A coordenadora da instituição Nave Sal da Terra, localizada no Jardim Zavaglia, Kelly Tatiane Aranha de Almeida explica como têm destinado as doações que recebem: “realizamos a separação dos itens arrecadados em estações, colocando arroz em um determinado espaço, feijão, óleo em outros espaços, hortifruti em outro, material de limpeza e higiene também separados. Entramos em contato com as mães dos assistidos no programa, que fizeram uma rede de contatos com outras mães, indicando quem mais precisava dos produtos e alimentos. Famílias que estavam sem renda e passando necessidades básicas, passaram, a partir deste contato, a fazer a retirada dessas doações na Nave Sal da Terra. Um membro representante de cada família, seguindo as orientações de segurança e higiene, vem buscar as doações em horários específicos sem aglomeração e risco de contaminação”.

A campanha – Seja um doador Mesa Brasil!

Em todo o estado, o Sesc, frente ao cenário de insegurança alimentar e nutricional observado nas instituições sociais que atendem a populações vulneráveis, como moradores de ruas, famílias de estratos sociais mais baixos entre outras, principalmente neste cenário atual de isolamento social, por conta da pandemia da COVID-19, tem mantido toda a sua estrutura do Mesa Brasil em funcionamento e, a partir da ampliação da divulgação do programa, buscando integrar novos doadores.

Veridiana Blanco de Molfetta, coordenadora do programa Mesa Brasil do Sesc São Carlos, explica o trabalho realizado desde a suspensão do funcionamento da unidade: “Até o dia 8 de maio, em um pouco mais de um mês atuando durante a pandemia e indicação de distanciamento social, o Mesa Brasil do Sesc São Carlos arrecadou, em 13 empresas doadoras, mais de 14 toneladas de alimentos, que foram entregues em 16 instituições e puderam beneficiar 512 famílias além de 430 pessoas das entidades em funcionamento 24 horas” e enfatiza “Temos capacidade para fazer ainda mais. Com esta campanha queremos ampliar as empresas doadoras e conseguir mais locais para entrega dos alimentos recebidos. Isso é muito importante, mais pessoas serão atendidas.”

Podem doar centrais de abastecimento, supermercados, atacadistas, padarias, confeitarias, produtores rurais, feiras livres, indústrias, cerealistas e outros que queiram realizar doações. Cestas básicas, alimentos, produtos de higiene pessoal e produtos de limpeza são os produtos que podem ser doados.

Nas últimas semanas o Mesa Brasil Sesc ganhou mais um reforço. Parte da arrecadação da campanha Compra Solidária, da rede Atacadão, que já é um doador do Mesa, será destinada ao programa. Os clientes que passarem pelas lojas da rede em todo o país encontrarão um ponto de coleta para depósito de alimentos não perecíveis, produtos de higiene e limpeza. Além do Mesa Brasil, os donativos também serão encaminhados a ONG Amigos do Bem e outras ONGs locais selecionadas pela empresa. A campanha Compra Solidária será realizada até o dia 15 de maio.

Informações sobre o Mesa Brasil e como doar pode ser obtidas no site mesabrasil.sescsp.org.br, pelo e-mail mesabrasil@scarlos.sescsp.org.br ou whatsApp 16 3373-2305.

Uma história de 25 anos

O programa Mesa Brasil é uma experiência pioneira e bem sucedida de combate à fome e ao desperdício de alimentos no Brasil. Uma ação social, revestida pelo compromisso educativo, fundamentado no princípio de que a alimentação é um direito de todos. Formado por empresas, instituições sociais e voluntários com o objetivo de contribuir para diminuição do desperdício de alimentos e a insegurança alimentar e nutricional, além de promover a melhoria da qualidade de vida de pessoas assistidas em instituições sociais.

“Faço parte de uma das instituições que é assistida pelo programa, onde recebemos doações, uma vez na semana, que são essenciais para a garantia de uma alimentação saudável e balanceada para nossos queridos idosos. Muitas vezes recebemos hortaliças orgânicas e fresquinhas. O Sesc também nos oferece ações educativas, nas quais aprendemos receitas e recebemos orientações no preparo dos alimentos, com o foco em driblar o desperdício no ato da preparação das refeições. O programa é essencial em nosso dia a dia e somos muito gratos por fazer parte dessa grande família chamada Mesa Brasil”, diz Kelly Regiane Buchvieser Mazza, Nutricionista do Cantinho Fraterno, instituição de Longa Permanência para Idosos, filantrópica, criada em São Carlos há mais de 90 anos, que continuou a receber as doações do Mesa Brasil.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também