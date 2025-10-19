Sesc promove rodas de conversa sobre paternidades

Mensalmente, o Sesc São Carlos realiza a atividade Paternidades em roda, um momento de reflexão e troca de ideias entre pais, e demais pessoas interessadas no tema, sobre os exercícios das paternidades diversas e possíveis. Os encontros, mediados pelo educador do Espaço de Brincar, Victor Robin, são um convite à escuta, partilha e troca de experiências em um espaço seguro para a construção de diálogos sobre expectativas e desafios entorno das paternidades e das demandas de afeto e cuidados da primeira infância (0 a 6 anos).

Compreende-se cada vez mais a importância do exercício de paternidades ativas no desenvolvimento integral de bebês e crianças. Dialogar sobre assuntos como o equilíbrio entre trabalho e casa, carreira e família, novas configurações familiares, revisão do conceito de masculinidade, entre outros, é uma iniciativa para que as paternidades possam ser refletidas e vivenciadas de forma mais livre, diversa e responsável.

A atividade Paternidades em roda é uma programação gratuita, realizada pelo Espaço de Brincar e com vagas limitadas. A inscrição acontece no local e horário da atividade conforme divulgação prévia via guia de programação, Portal e redes sociais do Sesc São Carlos.

O Espaço de Brincar do Sesc

O Programa Espaço de Brincar está presente em 39 unidades do Sesc São Paulo oferecendo ações lúdicas e acolhedoras para crianças de 0 a 6 anos, acompanhadas de seus cuidadores. Projetados com sensibilidade para acolher os ritmos singulares da infância e inspirar diversos brincares, são ambientes onde o tempo desacelera, onde crianças e adultos podem reencontrar sentidos partilhados e experiências significativas.

São Carlos conta com um ambiente fixo dedicado a esse público, com a proposta de oferecer um espaço acessível, que respeita os interesses, necessidades e expressões das infâncias.

Serviço

Paternidades em roda

Grátis. Lugares limitados.

Próximas datas:

Dia 26/10. Domingo, 9h30 às 10h30.

Dia 12/11. Quarta, 19h às 20h.

Dia 10/12. Quarta, 19h às 20h.

Para saber mais, consulte sescsp.org.br/saocarlos

Local: Espaço de Brincar – Sesc São Carlos (Rua Comendador Alfredo Maffei, 700)

