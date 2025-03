Servidores rejeitam proposta da Prefeitura Municipal

Os servidores na assembleia da noite desta terça-feira rejeitaram a proposta do Governo Netto de reajuste salarial de 6,56 %, (IPCA do período 5,06%, mais 1,5 ponto percentual), além de reajustar o tíquete-refeição para R$ 1.200,00 - Crédito: Divulgação

A proposta da Prefeitura de São Carlos de reajuste dentro da negociação do acordo coletivo 2025-2026 foi rejeita pela maciça maioria dos servidores municipais em assembleia realizada na noite desta terça-feira (25) . A assembleia geral extraordinária, para votação da proposta da Prefeitura Municipal debateu as cláusulas das questões financeiras do Acordo Coletivo 2025/2026.



Com a presença de mais de 500 servidores, os dirigentes do SINDSPAM apresentaram a contraproposta da Prefeitura Municipal de reajustar os salários dos servidores em 6,56 %, (IPCA do período 5,06%, mais 1,5 ponto percentual), além de reajustar o tíquete-refeição para R$ 1.200,00. Em assembleia os servidores aprovaram reajuste de 13%. A proposta foi levada a votação e acabou sendo rejeitada por praticamente todos os presentes, apenas um servidor foi favorável.



Diante à decisão o SINDSPAM encaminhará oficio para a Prefeitura Municipal informando a rejeição da proposta e pedindo a reabertura das negociações no prazo de 48 horas.



Não havendo a reabertura das negociações, os servidores programaram uma manifestação para sexta-feira (28) em frente ao Paço Municipal.

Como a assembleia desta terça-feira foi suspensa, os servidores voltarão a se reunir no próximo sábado (29) às 9hs, para votar uma nova proposta da Prefeitura, caso ela ocorra, ou então votação para greve.



O SINDSPAM reforça a importância de que todos os servidores fiquem atentos nas redes sociais do sindicato para atualizações e informações sobre o andamento das negociações.

