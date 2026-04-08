Servidores rejeitam por unanimidade proposta da Prefeitura e aprovam greve

A assembleia realizada na noite desta quarta-feira, na sede do SINDSPAM: proposta da gestão municipal foi rejeitada por unanimidade - Crédito: SCA

Os servidores municipais presentes à assembleia, na noite desta quarta-feira, 8 de abril, na sede do Sindicato dos Servidores Públicos e Autárquicos Municipais (SINDSPAM), rejeitaram por unanimidade a proposta de acordo coletivo da categoria.

A reunião também aprovou a greve, com apenas dois votos contra. Ao mesmo tempo, também será apresentada uma contraproposta à Prefeitura. A paralisação poderá começar nesta quinta-feira, 9 de abril.

A PROPOSTA REJEITADA - A proposta previa reajuste salarial de 3,81%, correspondente à reposição da inflação dos últimos 12 meses, com base no IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), calculado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), referente ao período de março de 2025 a fevereiro de 2026, e adoção do Plano de Carreira da Categoria. O reajuste contempla servidores da administração direta e indireta, incluindo inativos, pensionistas e conselheiros tutelares.

A proposta também prevê mudanças em alguns benefícios. A cesta básica deverá ser substituída por um vale-alimentação no valor de R$ 400, com descontos proporcionais conforme a faixa salarial. O governo municipal também propõe um novo ticket-refeição no valor de R$ 1.260 mensais.

Outro ponto importante é o descongelamento do tempo de serviço dos servidores, retomando a contagem interrompida pela Lei Complementar 173/2020. A folga do dia do aniversário do servidor também foi mantida na proposta oficial.

A negociação trata das condições de trabalho e remuneração dos servidores municipais para o período de 1º de março de 2026 a 28 de fevereiro de 2027.

Leia Também