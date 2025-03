Servidores rejeitam novamente proposta da Prefeitura e farÃ£o ato em frente Ã  CÃ¢mara

Em assembleia do SINDSPAM realizada na manhã deste sábado, 29 de março, os servidores municipais decidiram novamente rejeitar a contraproposta da Prefeitura Municipal em manter o reajuste dos salários dos servidores em 6,56 %, (IPCA do período 5,06%, mais 1,5 ponto percentual), além de reajustar o tíquete-refeição para R$ 1.200,00. As únicas alterações apresentadas pelo Executivo foram em relação as cláusulas que tratam sobre o Plano de Carreira e contratação de servidores

A assembleia geral tratou mais uma vez do Acordo Coletivo 2025/2026. Os servidores presentes voltaram a rejeitar a proposta da Prefeitura, mesmo com a ameaça do prefeito em encaminhar a proposta à Câmara Municipal na próxima segunda-feira dia (31-03) para apreciação e votação dos vereadores na sessão da terça-feira (01-04).



A assembleia permanecerá aberta e, na terça-feira, 1 de abril, será realizado um ato de protesto em frente à Câmara Municipal para pedir apoio dos vereadores a fim restabelecer a negociação com a Prefeitura. Após esse protesto e a decisão dos vereadores, a assembleia será reaberta em frente à Câmara, para as deliberações necessárias. “A assembleia deve terminar em frente à Câmara Municipal. Se o prefeito enviar o projeto de lei com o reajuste que ele propôs, os servidores decidirão se começaremos a greve ou não”, afirmou o vice-presidente sindicato, Nei Custódio.

Leia Também