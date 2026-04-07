Servidores passam por capacitação para atuação em incêndios e emergências

A Secretaria Municipal de Educação de São Carlos, em parceria com o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, realizou um curso de formação de brigadistas de incêndio voltado a servidores públicos municipais. A iniciativa contemplou profissionais dos Departamentos de Logística, Manutenção e do Sistema Integrado de Bibliotecas.

Organizado pelo Departamento de Logística, o treinamento integra um conjunto de ações estratégicas voltadas ao fortalecimento da segurança na unidade que abriga o almoxarifado da Educação.

Ao todo, 14 servidores participaram da capacitação, que abordou práticas de prevenção e combate inicial a incêndios, além de orientações sobre evacuação de ambientes e noções de primeiros socorros em situações de emergência. A ação atende a uma recomendação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

De acordo com a diretora do Departamento de Logística da Secretaria de Educação, Amanda Cristina Marangoni, o investimento na formação dos servidores reflete diretamente na qualidade do serviço público. “Investir na capacitação dos nossos servidores é investir na qualidade do serviço prestado, além de garantir a proteção e segurança de todos. Estamos atendendo às recomendações dos órgãos de controle, com responsabilidade e planejamento”, afirmou.

O secretário de Educação, Roselei Françoso, destacou a importância da iniciativa para a segurança das unidades. “Esse curso é mais um passo importante para assegurar que nossas unidades estejam preparadas para situações de emergência. A segurança da comunidade escolar é prioridade absoluta, e investir na formação dos servidores significa cuidar das pessoas e garantir ambientes de aprendizagem mais protegidos e acolhedores”, disse.

A formação foi ministrada pelo sargento Eder Poletti, que combinou atividades teóricas e práticas. Segundo ele, o treinamento proporciona conhecimentos essenciais para agir com rapidez e eficiência em situações de risco. “O conhecimento pode salvar vidas. Quando os servidores são treinados, eles conseguem agir com rapidez e segurança até a chegada do socorro especializado, minimizando riscos e evitando que pequenas ocorrências se tornem grandes incidentes”, destacou.

Leia Também