Servidores municipais protestam em frente à Câmara Municipal e pedem que sessão seja suspensa

Movimentação na frente da Câmara - Crédito: Abner Amiel

Na tarde desta terça-feira (1), servidores municipais de São Carlos realizam uma manifestação em frente à Câmara Municipal, onde deve ser votada a proposta de reajuste salarial apresentada pela Prefeitura. O projeto prevê um aumento de 6,56%, composto pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do período, que foi de 5,06%, acrescido de 1,5 ponto percentual. Além disso, está prevista a elevação do valor do tíquete-refeição para R$ 1.200,00.

Membros do Sindicato dos Servidores Públicos e Autárquicos Municipais de São Carlos (Sindspam) estão concentrados em frente ao prédio da Câmara e reivindicam a suspensão da sessão. Segundo o diretor do sindicato, uma reunião com o presidente da Câmara, Lucão Fernandes, está agendada para ainda hoje, com o objetivo de discutir as demandas da categoria.

