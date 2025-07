Servidores elegem nova CIPA do SAAE para o biênio 2025/2026

Compartilhar no facebook

Crédito: divulgação

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de São Carlos realizou, na última quinta-feira (10), a eleição dos novos membros da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), que atuarão no mandato 2025/2026. A votação aconteceu em diversas unidades da autarquia, como a sede administrativa, a Estação de Tratamento de Água (ETA), o CEAT, a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE Monjolinho) e postos de atendimento. Ao todo, 300 servidores participaram do pleito, representando 63,42% de adesão.

A CIPA é uma comissão obrigatória em instituições com mais de 20 funcionários, conforme determina a legislação trabalhista. Composta por representantes eleitos pelos trabalhadores e indicados pela direção, a comissão é responsável por promover ações de prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. Entre suas atribuições estão a elaboração do mapa de riscos, o acompanhamento de medidas de segurança, a apuração de acidentes e a realização da Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (SIPAT).

Eleitos para a CIPA 2025/2026 do SAAE São Carlos:

Isabella Rodrigues da Silva – 48 votos Aparecida Martins da Silva – 47 votos Clodomiro Antônio da Silva – 31 votos Vanilda Braga – 31 votos Danielle Rita dos Santos – 22 votos Celso Oliveira Filho – 20 votos Caique Kapp Cardoso – 19 votos Gelson Ricardo de Freitas – 17 votos Benedito Donizetti da Cruz – 15 votos

Em caso de empate, o critério de desempate adotado foi o tempo de serviço.

