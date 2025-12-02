(16) 99963-6036
terça, 02 de dezembro de 2025
Em assembleia

Servidores do SAAE que utilizam motos no desempenhos das funções, aprovam Acordo Coletivo

02 Dez 2025 - 13h57Por Da redação
Crédito: divulgação

 O SINDSPAM realizou na manhã desta terça-feira (02-12), uma assembleia com os servidores do SAAE que desempenham suas funções utilizando de motocicleta no deslocamento em vias públicas, para deliberar sobre o Acordo Coletivo que garante a esses profissionais o pagamento do adicional de periculosidade (30%), como forma de compensação pelos riscos inerentes às atividades. Após a apresentação da proposta, os servidores aprovaram o

Acordo que irá vigorar no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2026. 
O SINDSPAM reforça que segue firme na luta por novas conquistas, sempre atuando com diálogo, firmeza e responsabilidade para garantir direitos, benefícios e valorização aos servidores públicos. 

As conquistas que hoje garantem melhores condições de trabalho e segurança só são possíveis graças à união da categoria e à representatividade do sindicato. Quanto mais servidores associados ao SINDSPAM, maior é a força para lutar por todos. 
Seja sócio, fortaleça o SINDSPAM e ajude a construir novas vitórias para os servidores públicos municipais!

