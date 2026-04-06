Servidores devem votar proposta da Prefeitura nesta quarta-feira

Crédito: Jean Guilherme

Os servidores vão avaliar, nesta quarta-feira, 8 de abril, em assembleia, às 18h, na sede do Sindicato dos Servidores Públicos e Autárquicos Municipais (SINDSPAM), a proposta de acordo coletivo que define as condições de trabalho e remuneração dos servidores municipais para o período de 1º de março de 2026 a 28 de fevereiro de 2027. Se a proposta for aprovada, o acordo coletivo será oficializado. Caso contrário, o SINDSPAM poderá tomar outras medidas, inclusive anunciar um movimento grevista.

A proposta da Prefeitura Municipal de São Carlos foi entregue pela secretária municipal de Gestão de Pessoas, Ana Beatriz Sodelli, representando o prefeito Netto Donato, ao sindicato na manhã desta segunda-feira, 6 de abril.

O documento prevê reajuste salarial de 3,81%, correspondente à reposição da inflação dos últimos 12 meses, com base no IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), calculado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), referente ao período de março de 2025 a fevereiro de 2026. O reajuste contempla servidores da administração direta e indireta, incluindo inativos, pensionistas e conselheiros tutelares.

A proposta também prevê mudanças em alguns benefícios. A cesta básica deverá ser substituída por um vale-alimentação no valor de R$ 400, com descontos proporcionais conforme a faixa salarial. O governo municipal também propõe um novo ticket-refeição no valor de R$ 1.260 mensais.

Outro ponto importante é o descongelamento do tempo de serviço dos servidores, retomando a contagem interrompida pela Lei Complementar nº 173/2020. A folga no dia do aniversário do servidor também foi mantida na proposta oficial.

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