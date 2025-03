Servidores denunciam SINDSPAM por "desconto irregular" nos salÃ¡rios

Adail Alves de Toledo, presidente do SINDSPAM - Crédito: reprodução/Sindspam

Um grupo de servidores municipais, incluindo professores da rede municipal de ensino estão apresentando denúncias ao Ministério Público de São Carlos e ao Ministério Público do Trabalho em Araraquara acusando o SINDSPAM (Sindicato dos Trabalhadores Municipais e Autárquicos de São Carlos) de cobrar de forma não autorizada a taxa de cobrança negocial de 2% sobre os salários. Os funcionários também apresentaram requerimento à Prefeitura de São Carlos pedindo que não houvesse o desconto nos salários.

Os servidores alegam que no dia 18 de fevereiro, foi decidido em assembleia geral do SINDSPMAN, que que quem não quisesse contribuir com 2% do salário deveria comparecer pessoalmente na Sede do Sindicato e entregar uma carta de próprio punho se opondo. O funcionário Público Municipal deveria comparecer nos dias 19/02/2025 e 20/02/2025 no horário das 9h às 16h para entregar sua solicitação.

Os funcionários reclamantes alegam que não tinham como entregar o documento nos dias e horários estipulados, pois eles coincidiam com o horário de trabalho e conforme julgamento do STF na data de 11/09/2023, eles teriam direito de enviar os pedidos de oposição por carta AR, e-mail, ou através do RH da empresa (Prefeitura Municipal de São Carlos, SP). Os servidores informaram que o AR foi enviado e recusado pelo SINDISPAM.

Os reclamantes consideraram irregular e abusivo o fato de o Sindicato exigir que os empregados fizesse a carta somente de forma presencial e de ter se recusado a aceitar a manifestação de oposição por correspondência via AR ou mesmo via e-mail, violando um direito legal do empregado.

Os funcionários destacam ainda que não foram dispensados pela Prefeitura Municipal de São Carlos para poderem comparecer ao Sindicato nos dias e horários estipulados pela entidade sindical nesses horários. Por isso solicitaram aos chefes que entregassem as cartas no RH com oficio para garantir o direito de oposição, mas a Prefeitura também se negou a protocolar o pedido dos trabalhadores.

O caso foi levado ao Ministério Público do Trabalho de Araraquara, mas o promotor arquivou as duas representações protocoladas. Um dos denunciantes recorreu contra o próprio MPT no Tribunal Regional do Trabalho de Campinas.



Carta com AR que teria sido recusada pelo Sindspam

REVOLTA E AMEAÇA DE DESTRUIR SINDSPAM – A revolta com os descontos para o SINDSPAM atingiu seu ápice quando, na última quarta-feira, 12 de março, um servidor público municipal de 47 anos foi acusado de ameaçar funcionários e “quebrar” tudo no SINDSPAM, localizado na Vila Prado.

De acordo com um sindicalista, que formulou queixa na CPJ, o acusado teria ido até a entidade sindical saber sobre um desconto sobre contribuição assistencial que teria sido feito em acordo coletivo. Ao ser informado que o prazo para questionar tal desconto teria se esgotado, o homem teria se alterado e, transtornado, teria passado a ameaçar funcionários e também a quebrar e atear fogo no prédio. Após tal atitude, o homem teria deixado a sede do sindicato.

OUTRO LADO - Com relação à polêmica, a assessoria de imprensa do SINDSPAM confirmou que no dia 18 de fevereiro foi realizada a primeira assembleia geral convocada pelo Sindicato dos Servidores Públicos e Autárquicos Municipais de São Carlos (SINDSPAM), para apresentação e aprovação das propostas para o Acordo Coletivo da categoria no período 2025/2026.

Segundo a assessoria, foram apresentadas aos participantes todas as cláusulas sociais e financeiras. Em relação às cláusulas financeiras foi aprovado o índice de 13% de reajuste nos salários (IPCA + Aumento Real) e aumento no tíquete refeição de R$ 1005,00 para R$ 1200,00 (reajuste de 19,4%),

O Sindicato dos Servidores Públicos e Autárquicos Municipais de São Carlos (SINDSPAM), comunicou a categoria que durante assembleia realizada na noite de 18/02 para apresentação e aprovação das propostas para o Acordo Coletivo da categoria no período 2025/2026, foi aprovado a instituição da Contribuição Negocial para que a Prefeitura Municipal desconte de todos os/as servidores/as não sócios abrangidos por este Acordo Coletivo, 2% (dois) por cento do salário padrão em cota única.

O SINDSPAM comunicou a categoria que que o servidor que não desejar colaborar com a Contribuição Negocial, poderia manifestar sua oposição por meio de carta de próprio punho, a ser protocolada exclusiva e pessoalmente na sede do SINDSPAM, localizada na Rua dos Ferroviários, nº 81, Vila Prado, nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2025, das 9h às 16h. Informou oficialmente ainda que o sindicato não aceitará oposições enviadas por terceiros, correios, e-mails ou qualquer outro meio que não seja a entrega presencial da carta de oposição pelo próprio servidor.

A diretoria do Sindicato informou que dois servidores apresentaram denúncias ao Ministério do Trabalho em Araraquara, sendo que as duas das reclamações já foram, arquivada e uma das reclamantes recorreu da decisão ao Tribunal Regional do Trabalho em Campinas.

