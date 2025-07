Servidores da ETE recebem homenagem pelo tempo de serviço no SAAE

São servidores da ETE que não puderam estar presentes durante o encontro dos 56 anos do SAAE comemorados na última quinta-feira, 26 de junho, por conta da atividade que desempenham ou que estavam em férias ou em licença. Juntamente com o presidente, também estavam os superintendentes de Administração, Rita de Cássia Camargo, e de Engenharia e Gestão Técnica, Dirceu Azzolini Filho, além da Assistente Social, Aparecida Carolina Santos.

“A ETE é um espaço público importante da autarquia e da cidade de São Carlos e não poderíamos deixar de estender esse reconhecimento ao conjunto extraordinário de profissionais que atuam aqui, todos os dias. Na sequência, também vamos prestar homenagem semelhante aos trabalhadores da Estação de Tratamento de Água – ETA Vila Pureza”, disse o presidente, Derike Contri.

Um grupo de 20, dos 27 funcionários do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), que atuam na Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Monjolinho, recebeu na tarde desta quarta-feira, 02/07, uma homenagem do presidente da autarquia, Derike Contri, pelos respectivos 39, 20 e 10 anos de trabalho prestados. Cada um recebeu um botton pin que registra o tempo de atividade dentro do SAAE.