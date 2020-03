Serviços Públicos realiza o plantio de 214 árvores no Recanto Valparaíso II

Crédito: Divulgação

A Secretaria de Serviços Públicos, por meio do Departamento de Manutenção de Áreas Verdes - Seção de Manutenção e Cultivo de Áreas Verdes -, realizou na manhã desta terça-feira (10/03), no Recanto Valparaíso II, na área da prainha, o plantio de 214 árvores.

As mudas de Fruta do Sabiá, Jaracatiá, Angico Vermelho, Pimenteira, Pau Viola, Mutambo, Cedro Rosa, Paudalho e Canafístula foram plantadas por 70 alunos do ensino médio da Escola Estadual Professor Adail Malmegrim Gonçalves.

O plantio faz parte de um Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental (TCRA) e foi realizado em Área de Preservação Permanente (APP).

No próximo dia 19 de março será realizado um novo plantio pela Secretaria de Serviços Públicos, desta vez no bairro Santa Angelina, na margem direita do córrego Santa Fé. Os alunos do ensino fundamental que participam do Programa de Alfabetização Ambiental, desenvolvido pela rede estadual de ensino, participarão do plantio das 200 mudas de árvores nativas.

