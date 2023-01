Serviços públicos realiza desassoreamento no córrego Lazarine e no Gregório

Crédito: divulgação

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos realizou nesta sexta-feira (27/01) mais uma ação de prevenção contra enchentes com o desassoreamento do Córrego Lazarini e do Gregório.

Os secretários de Serviços Públicos, Mariel Olmo e de Governo, Netto Donato, acompanham o início dos trabalhos que começaram na Rotatória da Educativa seguindo até a região da chaminé.

“Com o desassoreamento conseguimos remover resíduos e sedimentos acumulados no fundo do córrego, melhorando dessa forma o seu escoamento e consequentemente minimizando as inundações decorrentes de transbordamento”, disse Mariel Olmo, secretário de Serviços Públicos.

De acordo com o secretário adjunto de Serviços Públicos, José Augusto Santana, essa é a segunda vez que é realizado o desassoreamento do córrego do Gregório e do Lazzarine. “Em outubro do ano passado fizemos esse trabalho em outro ponto, agora após essa última chuva, resolvemos repetir a ação. No dia 4 de janeiro o desassoreamento foi feito também no Córrego do Mineirinho e do Monjolinho. “As aduelas entopem devido a quantidade de lixo jogado nos córregos e também de vegetação que vai para os canais”, finaliza o adjunto.

RECAPE – Netto Donato e Mariel Olmo também acompanharam o início do recapeamento no Jardim Gibertoni.

Serão recapeadas neste momento somente as vias que tiveram a pavimentação abalada em virtude das fortes chuvas. O serviço está sendo realizado em caráter emergencial, uma vez que muitos moradores não conseguiam retirar seus veículos da garagem.

“Estamos finalizando novos processos licitatórios para retomar o recapeamento em locais que ainda não foram comtemplados. Quando o prefeito Airton Garcia iniciou o maior programa de recape da cidade, algumas regiões não precisaram ser incluídas, porém agora já necessitam do serviço”, afirmou Netto Donato, secretário de Governo.

Mariel Olmo, secretário de Serviços Públicos, lembrou que está sendo finalizado o processo para o recebimento de R$ 15 milhões, via o programa Desenvolve SP, para recapeamento.

