Setor de serviços espera aumento de 10% no faturamento no dia Dia dos Namorados

O presidente do SINHORES, Silvio Miranda, afirma que o Dia dos Namorados é a melhor data do ano para o setor. “Esta é a principal data comemorativa que envolve tanto a gastronomia e lazer, quanto a hospedagem. O movimento acaba sendo muito intenso, principalmente no período noturno. Os restaurantes e bares não conseguem fazer reservas devido à demanda muito grande. O pessoal costuma sair bastante de casa. Outras datas muito importantes são Dia das Mães e período de Natal, principalmente nos shoppings centers”, destaca o empresário.

De acordo com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), o setor do Turismo também registra, ano após ano, efeitos positivos em alguns dos seus serviços, resultado de uma demanda cada vez maior por viagens curtas — ainda mais se a data cair perto do fim de semana (em 2025, será numa uma quinta-feira) — e por jantares em lugares diferentes, por exemplo, onde há o fator da experiência embutido no serviço.

O varejo, por sua vez, procura se adaptar a todas essas tendências com ofertas novas. Muitos lojistas do segmento de vestuário disponibilizam combos de presentes, em que é possível comprar, de uma vez só, flores, chocolates, acessórios e uma peça de roupa.

EMPREGO EM ALTA PUXA ECONOMIA - O economista Elton Casagrande, do Departamento de Economia da ACISC (Associação Comercial e Industrial de São Carlos) afirma que em abril deste ano houve uma retomada do emprego formal. “Em maio tivemos um susto e parecia que haveria uma mudança na atividade econômica. Progrediu positivamente em abril e eu atribuo isso ao pagamento do 13º a aposentados e pensionistas que ocorreu até maio. O Dia das Mães também favoreceu. O mercado reagiu adequadamente colocando mais atividade econômica empregando mais em abril, como os dados do CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) demonstram”, reflete ele.

Casagrande avalia que a tendência é de avanço nas vendas, principalmente puxado pela massa salarial do avanço do emprego formal. “Provavelmente o mercado deve reagir positivamente tanto em maio quanto em junho, pois temos duas datas importantes para o comércio. Dia das Mães só perde para o Natal e Black Friday. Diante deste mecanismo (empregabilidade) que multiplica renda, há uma recuperação do emprego formal e também nos dados nacionais. A massa salarial cresce no Brasil com um pequeno crescimento do rendimento real, já descontada a inflação”.

Ele destaca também que o único possível obstáculo para o Dia dos Namorados é a alta do IOF Imposto sobre Operações Financeiras). “A questão fundamental é o ticket médio de segmentos e também do sistema de ofertas que será feito. Com o encarecimento do IOF, eu não sei se isso vai abalar as contas. Mas talvez como ele é um pouco recente, de 23 de maio, talvez possa afetar um pouquinho a capacidade de compra das pessoas. Este um ponto a considerar quando há aumento de impostos. Isso pode ter prejudicado um pouquinho as vendas. O número das famílias endividadas cresceu um pouco, é natural que o Dia dos Namorados seja um pouco mais festivo e variado e menos focado numa classe de produto como no Dia das Mães”, comenta.

O economista Paulo Cereda afirma que a data é importante, e mesmo um crescimento não tão grande, é representativo. “É melhor crescer alguma coisa do que não crescer nada. Esperamos que nesta data muita gente vá presentear, o que vai movimentar a economia. A inflação tem sido mais pesada para o pessoal de baixa renda por conta dos alimentos. Mas o Dia dos Namorados é uma das melhores datas para a economia, assim como o Dia das Mães, o Dia dos Pais, e também e, principalmente, o Natal”, destaca ele.

O setor de serviços, principalmente bares e restaurantes, além de hotéis e motéis, esperam um crescimento de 10% no faturamento no Dia dos Namorados em relação ao mesmo período do ano passado. Esta é a expectativa do SINHORES (Sindicato Hotéis Bares e Restaurante de São Carlos), que reúne 146 empresas na cidade, sendo 137 de bares, restaurantes e lanchonetes e similares, como pizzarias, churrascarias, salgaterias e hamburguerias, entre outros, e 9 do setor de hospedagem que envolve hotéis, motéis e pousadas.