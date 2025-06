Serviços e indústria geram 73,91% dos empregos de São Carlos

Linha de montagem: setor industrial se destaca nas três maiores cidades da região - Crédito: Divulgação

Os segmentos de serviços e indústria são responsáveis por 47,09% dos 89.267 empregos com carteira assinada do estoque que São Carlos mantém. Os dados são do CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) do Ministério do Trabalho e Emprego.

O setor de serviços tem um estoque de 42.040, vagas (47,09%). A indústria mantém 23.0945 contratos ou 26,82% dos empregos formais. Depois vem o comércio, com estoque de 16.887 posto de trabalho ou 18,91% do estoque total. A construção emprega 3.760 pessoas e corresponde a 4,21% das vagas. O estoque da agricultura é de 2.635 vagas ou 2,95% do total.

O secretário municipal de Fazenda de São Carlos, Mario Antunes, afirma que a força de São Carlos no segmento de serviços garante ao município uma ótima arrecadação de ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza).

A previsão neste ano é de que o município arrecade com o imposto um montante de R$ 250 milhões. Tal receita é prevista na Lei Orçamentária Anual, aprovada pela Câmara Municipal no ano passado. Até o dia 23 de abril, este tributo já garantia à cidade uma receita de R$ 58 milhões. “São Carlos é muito forte nos serviços. Nossa média é de arrecadação de R$ 18 milhões por mês. Rio Claro e Araraquara geralmente arrecadam R$ 10 milhões por mês com o ISS, Destaca Antunes.

ARARAQUARA – Em Araraquara, os setores de serviços e indústria somados geram 71,23% das 85.080 vagas formais de trabalho CLT do estoque do município. Serviços emprega 42.039 pessoas ou 49,4% (quase metade) de todos os empregos formais da cidade. A indústria responde por 18.568 vagas ou 21,82% do total de postos de trabalho do estoque.

O comércio gera 16.739 empregos ou 19,67% do total. Em seguida vem a construção, que garante 6.544 postos de trabalho ou 7,69% do total do estoque. O setor da agricultura gera 1.190 vagas formais ou 1,39% do total do estoque.

RIO CLARO – Somados, indústria e serviços geram 73,50% dos 68.598 postos de trabalho formais do estoque total de Rio Claro. A indústria é o setor que mais gera empregos com 27.128 vagas ou 39,54% do estoque. Serviços gera 33,96% dos empregos formais, com 27.128 vagas.

A construção gera 3.838 vagas, o que corresponde a 5,59% do estoque. A agricultura gera 1.772 vagas ou 2,58% dos empregos formais do total do estoque.

SÃO CARLOS

Estoque de empregos: 89.267

Serviços - 42.040 (47,09%)

Indústria – 23.945 (26,82%)

Comércio - 16.887 (19,67%)

Construção - 3.760 (4,21%)

Agricultura – 2.635 (2,95%)

ARARAQUARA

Estoque de empregos: 85.080

Serviços – 42.039 (49,41%)

Indústria – 18.568 (21,82%)

Comércio – 16.739 (19,67%)

Construção – 6.544 (7,69%)

Agricultura - 1.190 (1,39%)

RIO CLARO

Estoque de empregos: 68.598

Indústria – 27.128 (33,96%)

Serviços – 23.301 (39,54%)

Comércio – 12.559 (18,30%)

Construção – 3.838 (5,59%)

Agricultura – 1.772 (2,58%)

