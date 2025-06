Serviços da Casa do Trabalhador serão oferecidos no Centro de São Carlos neste sábado

Durante o evento, os munícipes poderão se inscrever e se cadastrar para vagas de emprego disponíveis, além de garantir participação em cursos gratuitos de capacitação profissional. Também será possível dar entrada no seguro-desemprego e obter informações sobre as linhas de microcrédito do Banco do Povo Paulista.

Segundo a secretária de Desenvolvimento Econômico, Paula Knoff, a iniciativa tem como objetivo descentralizar os serviços da Casa do Trabalhador, ampliando o acesso da população às oportunidades. “É uma forma real de apresentar os serviços disponíveis, oferecer cursos de capacitação e, assim, fomentar o desenvolvimento econômico local”, afirmou.

A ação contará ainda com a participação do SEST-SENAT, que levará sua van do Programa de Prevenção de Acidentes, e da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Paradesportos, que estará presente para divulgar os programas da pasta, com destaque para o Cartão Mais Acesso, que reúne diversos benefícios voltados às pessoas com deficiência.

Serviço:

Casa do Trabalhador Itinerante

Data: 28 de junho (sábado)

Horário: 9h às 12h

Local: Mercado Municipal, no Centro

